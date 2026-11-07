Destatis: Männer verunglücken häufiger im Straßenverkehr

Männer verunglücken im Straßenverkehr deutlich häufiger und schwerer als Frauen, wie neue Zahlen des Statistischen Bundesamtes zeigen.

Im Jahr 2025 waren 217.000 beziehungsweise 58,2 Prozent aller Verunglückten männlich. Bei den 156.100 verunglückten Frauen lag der Anteil bei 41,8 Prozent. Besonders auffällig ist die Verteilung bei tödlichen Unfällen: 73,6 Prozent der Verkehrstoten waren Männer.

Verkehrsunfälle: Junge Männer besonders gefährdet

Gemessen an der Bevölkerung verunglückten 526 Männer je 100.000 Einwohner, bei Frauen waren es 369. Auch bei den tödlichen Unfällen lag das Risiko für Männer mit rund fünf Todesfällen je 100.000 Einwohner mehr als doppelt so hoch.

Besonders groß ist der Unterschied bei den 15- bis 20-Jährigen. In dieser Altersgruppe verunglückten 28.631 junge Männer und damit 70,5 Prozent mehr als gleichaltrige Frauen. 161 junge Männer starben, gegenüber 32 jungen Frauen.

Auch beim Unfallverhalten zeigen sich Unterschiede:

56,1 Prozent der beteiligten Männer galten als Hauptverursacher eines Unfalls mit Personenschaden, gegenüber 50,4 Prozent der Frauen.

Nicht angepasste Geschwindigkeit machte 12,9 Prozent der registrierten Fehlverhalten bei Männern aus, bei Frauen 9,6 Prozent.

Alkohol- oder Drogeneinfluss spielte bei Männern mit 6,8 Prozent deutlich häufiger eine Rolle als bei Frauen mit 2,4 Prozent.

Hinzu kommt die unterschiedliche Verkehrsmittelnutzung. Männer sind häufiger mit Motorrädern unterwegs und nehmen insgesamt stärker am Straßenverkehr teil. Bei den verunglückten Männern betrug der Motorrad- und Motorrolleranteil 10,8 Prozent, bei Frauen lediglich 3,0 Prozent.

Die Zahlen lassen sich deshalb nicht allein auf das Fahrverhalten reduzieren. Sie machen aber deutlich, dass gerade bei jungen Männern und riskantem Verhalten im Straßenverkehr ein erhebliches Präventionspotenzial besteht.

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