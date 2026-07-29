Deutsche Automobilbranche in der Krise: BMW baut Stellen ab
Der Crash der deutschen Automobilbranche scheint begonnen zu haben und so langsam häuft sich der Stellenabbau. Marken wie VW verhandeln schon länger über neue Sparprogramme, jetzt folgt der Rest. Ab Herbst ist BMW an der Reihe.
Wie die dpa berichtet, will man weltweit bis Ende 2027 knapp 8.000 Stellen bei BMW streichen, man bewegt sich also in der Größenordnung von Porsche. Und, wie bei Porsche, gilt auch bei BMW eine Beschäftigungssicherung, das ist freiwillig.
Noch, denn wenn die Krise anhält und die Marken keine Lösung für die Krise finden, dann wird der freiwillige Abbau nicht mehr reichen. Laut BMW sei die Produktion im Moment aber noch sicher, denn man benötigt jede Hand für den Hochlauf der Neuen Klasse. BMW stellt seit Anfang 2026 sein komplettes Portfolio neu auf.
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Ehrlich gesagt halte ich diese „deutsche Automobilhersteller kurz vor Pleite“-Meldungen alle für abstrus. BMW hat alleine in den USA 100.000 Vorbestellungen für den iX5 und kann aber nur 50.000 davon in einem Jahr produzieren.
Auch bei VW sind die Wartezeiten enorm.
Ja, in China fallen ein paar Verkäufe weg aber warum sollte das Auswirkungen auf den Rest der Welt haben? Die in China verkauften Autos werden auch dort produziert, also wenn, dann muss man dort Fabriken schließen…
Insgesamt zeichnet sich ab, dass VW wohl knapp eine Millionenen Autos weniger verkauft als im Vorjahr. Damit sind sie immer noch die Nummer 2 in der Welt. Wobei immer interessant zu erwähnen, Toyota produziert mehr Autos mit beinahe nur halb so vielen Mitarbeitern. Da muss VW entschlacken.
BMW ähnliches Bild, zwar ein Rückgang in China aber dafür Anstieg in Europa, also effektiv mehr Geld eingenommen aber ein paar Autos weniger verkauft.
Mercedes identisch zu BMW, China eingebrochen aber Europa mehr zu höheren Preisen verkauft.
Ich glaube der größte Fehler den die deutschen Hersteller machen ist, sie werben mit den echten Leistungsdaten der Fahrzeuge, während die chinesischen Hersteller maßlos übertreiben, egal ob bei Reichweite, Ladetempo oder Verbrauch. Dadurch wirken die deutschen Modelle in China schlechter als günstigere Chinesen, woduch ein paar Chinesen zu einheimischen Produkten greifen. Wir wollen doch mal so ehrlich sein, in der Preisklasse von Mercedes und BMW geht es um Prestige und den Namen, erst wenn die Leistung zu schlecht scheint wird zur Konkurrenz gegriffen.
Eins vorab: Woher kommt die Zahl mit 100.000 Einheiten beim iX5?
Und zum Kommentar: Es geht nicht um den aktuellen Stand, mit dem könnte man noch sehr gut leben, es geht immer um die Prognose und den Trend. Und der Abwärtstrend hat erst begonnen. Wenn man in China massiv einbricht, reicht Wachstum in allen anderen Ländern dieser Welt, wie man aktuell sieht, nicht aus. Und wenn es dann in den USA mit den Verbrennern gut läuft, weil die dort wieder besser funktionieren, kommen die Zölle dazu. Gleichzeitig „fliehen“ die Marken aus China, weil sie auch vom Crash betroffen sind und greifen mit attraktiveren Preisen bei uns an. Es geht am Ende selten um reine Daten, sonst würde keiner einen ID.4 oder Enyaq und nur ein Model Y kaufen, es geht immer um Image und Preis. Und wenn der Preis hoch bleibt und das Image bröckelt, wird es schwierig. Also ist es jetzt ein Wettrennen, ob man attraktiv genug bleiben und die Kosten im Vergleich zur immer härteren Konkurrenz senken kann.
Am Ende hat man es in der Welt der Technik ja schon häufiger gesehen, sei es bei TVs, bei Smartphones oder bei Kameras, eine Disruption ist eine Disruption und entweder man passt sich an oder nicht. Passt man sich zu spät an, verliert man.
Man muss den Aktionären ja eine Dividende ausschütten können 🤡