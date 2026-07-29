Deutsche Automobilbranche in der Krise: BMW baut Stellen ab

Der Crash der deutschen Automobilbranche scheint begonnen zu haben und so langsam häuft sich der Stellenabbau. Marken wie VW verhandeln schon länger über neue Sparprogramme, jetzt folgt der Rest. Ab Herbst ist BMW an der Reihe.

Wie die dpa berichtet, will man weltweit bis Ende 2027 knapp 8.000 Stellen bei BMW streichen, man bewegt sich also in der Größenordnung von Porsche. Und, wie bei Porsche, gilt auch bei BMW eine Beschäftigungssicherung, das ist freiwillig.

Noch, denn wenn die Krise anhält und die Marken keine Lösung für die Krise finden, dann wird der freiwillige Abbau nicht mehr reichen. Laut BMW sei die Produktion im Moment aber noch sicher, denn man benötigt jede Hand für den Hochlauf der Neuen Klasse. BMW stellt seit Anfang 2026 sein komplettes Portfolio neu auf.

mobiFlip zuerst in deinen Google News – jetzt als Quelle setzen

Haken setzen ↗