Bahnsparer und FareWeave erleichtern die Reiseplanung

Die Dienste Bahnsparer und FareWeave wollen Bahnfahrten und Reisen aus Deutschland übersichtlicher vergleichbar machen.

Mit Bahnsparer und FareWeave stehen zwei Projekte bereit, die unterschiedliche Ansätze bei der Reiseplanung verfolgen.

Bahnsparer konzentriert sich vor allem auf Bahnverbindungen und stellt Preise für einen Zeitraum von bis zu vier Wochen sowie Fahrzeit, erwartete Auslastung, Umstiegsrisiko und historische Pünktlichkeit gegenüber.

Die App markiert unter anderem günstige, schnelle und historisch zuverlässige Verbindungen und bietet einen Preisalarm. Nach der Buchung zeigt Bahnsparer aktuelle Zeiten, Gleisänderungen und Alternativen an. Bei mindestens 60 Minuten Verspätung wird zudem eine mögliche Entschädigung unverbindlich geschätzt und auf die Fahrgastrechte der Deutschen Bahn verwiesen.

FareWeave kombiniert Bahn, Bus, Flug und Unterkunft

FareWeave verfolgt einen breiteren Ansatz. Der selbst gehostete Open-Source-Dienst verbindet Bahnverbindungen, Deutschlandticket, Split-Tickets, FlixTrain, FlixBus, Flüge, Transfers und Unterkünfte in einer gemeinsamen Reiseplanung. Dabei sollen einzelne Reiseabschnitte zeitlich und logisch aufeinander abgestimmt werden.

Ein Schwerpunkt liegt auf Split-Ticketing. FareWeave prüft auf Wunsch, ob mehrere getrennte Bahntickets günstiger als ein durchgehendes Ticket sind. Auch ein vorhandenes Deutschlandticket kann berücksichtigt werden. Zusätzlich gibt es einen Modus, der ausschließlich Verbindungen berücksichtigt, die vollständig mit dem Deutschlandticket genutzt werden können. Buchungen nimmt FareWeave selbst nicht vor.

Bahnsparer ist derzeit als kostenlose und werbefreie Beta für Android und iOS verfügbar und benötigt nach Angaben des Entwicklers weder ein Konto noch ein zentrales Backend. FareWeave liegt aktuell in Version 0.0.3 vor und wird selbst gehostet.

Ich finde beide Ansätze interessant, weil sie unterschiedliche Probleme der Reiseplanung angehen. Bahnsparer wirkt für klassische Bahnfahrten besonders unkompliziert, während FareWeave bei komplexeren Reisen deutlich mehr Verkehrsmittel und Kombinationen einbezieht.

Ergänzend sei auch noch BetterBahn erwähnt, das den Fokus ganz auf „split-ticketing“ legt.

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