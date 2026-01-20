Mobilität

Deutsche Bahn startet Sofortprogramm für Bahnhöfe

Bild: Deutsche Bahn AG / Vedad Divovic

Die Deutsche Bahn startet ein Sofortprogramm zur spürbaren Verbesserung von Sauberkeit und Sicherheit an ihren Bahnhöfen.

Das Unternehmen DB begann am Berliner Hauptbahnhof mit ersten Maßnahmen, die das Stationserlebnis für Kundinnen und Kunden verbessern sollen. Laut Unternehmensangaben umfasst das Programm höhere Präsenz von Sicherheitskräften, zusätzliche Reinigungen und schnelle Reparaturen.

Den Auftakt bilden 25 Bahnhöfe, weitere Standorte sollen im Laufe des Jahres folgen. DB-Chefin Evelyn Palla erklärte, dass insgesamt rund 50 Millionen Euro zusätzlich für Sicherheit und Sauberkeit bereitstehen. Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder betonte, dass Sauberkeit und Sicherheit sofort verbessert werden können, während größere Modernisierungen Zeit benötigen.

Investitionen in Personal, Technik und Reinigungsmaßnahmen

Die DB verstärkt laut Unternehmensangaben den Einsatz von Sicherheitspersonal an zahlreichen Bahnhöfen, darunter Mainz, Mannheim und Hamburg. In Kooperation mit der Bundespolizei werden weitere Standorte mit Kameras und Videotechnik ausgestattet. Schon jetzt sind rund 11.000 Kameras im Einsatz.

Begleitend führt die Bahn eine Präventionskampagne durch, die das Bewusstsein für den öffentlichen Raum schärfen und Respekt gegenüber Mitarbeitenden fördern soll, so die Bahn.

Maßnahmen zur Sauberkeit an Bahnhöfen

  • Doppelte Frühjahrsputzaktionen an 1.400 Bahnhöfen, auch im ländlichen Raum
  • Intensive Reinigung von Bahnsteigen, Treppen, Aufzügen und Glasflächen
  • Entfernung von Graffiti und Kaugummi
  • Unterstützung durch Städte, Gemeinden und Mieter
  • Einführung mobiler Handwerksteams für schnelle Reparaturen
  • 50 Millionen Euro zusätzlich für Reinigung und Sicherheit der Bahnhöfe

Neue mobile Handwerksteams sollen laut DB bundesweit Reparaturen schneller durchführen. Pilotversuche zeigten erste Erfolge beim Austausch von Glasscheiben, Streichen von Wänden und Reparatur von Vitrinen.

Bahnhöfe mit Sofortprogramm für mehr Sicherheit und Sauberkeit

  • Kiel Hbf (Schleswig-Holstein)
  • Bremen Hbf (Bremen)
  • Hamburg Hbf (Hamburg)
  • Hannover Hbf (Niedersachsen)
  • Berlin Hbf (Berlin)
  • Frankfurt (Main) Hauptwache (Hessen)
  • Essen Hbf (Nordrhein-Westfalen)
  • Köln Hbf (Nordrhein-Westfalen)
  • Mainz Hbf (Rheinland-Pfalz)
  • Mannheim Hbf (Baden-Württemberg)
  • Nürnberg Hbf (Bayern)
  • München Pasing (Bayern)

Bahnhöfe mit Frühjahrsputz 2026

  • Greifswald (Mecklenburg-Vorpommern)
  • Eberswalde (Brandenburg)
  • Bitterfeld (Sachsen-Anhalt)
  • Leipzig Hbf (Sachsen)
  • Jena Paradies (Thüringen)
  • Offenbach (Main) Ost (Hessen)
  • Schlüchtern (Hessen)
  • Ahrweiler (Rheinland-Pfalz)
  • Remagen (Rheinland-Pfalz)
  • Saarlouis Hbf (Saarland)
  • Reutlingen (Baden-Württemberg)
  • Schwäbisch Gmünd (Baden-Württemberg)
  • Dillingen (Bayern)
Citroen C5 Aircross Header

Citroën verdoppelt Förderung und senkt Elektroauto-Preise drastisch

Die Marke Citroën kombiniert die neue staatliche Elektroauto-Förderung mit einer eigenen Prämie und verdoppelt damit den möglichen Förderbetrag für Privatkunden.…

20. Januar 2026 | Jetzt lesen →

