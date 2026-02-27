Mobilität

Deutsche Bahn startet Sofortprogramm für mehr Komfort im Fernverkehr

Autor-Bild
Von
| 2 Kommentare
Deutsche Bahn Ice 3neo Front Header

Die Deutsche Bahn und der Bund starten ein Sofortprogramm für mehr Komfort im Fernverkehr.

DB-Personenfernverkehrsvorstand Michael Peterson und Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder stellten die Maßnahmen im ICE-Werk Berlin-Rummelsburg vor. Das Programm ist Teil der Agenda des Bundes für zufriedene Kunden auf der Schiene und soll laut Unternehmensangaben bereits 2026 spürbare Verbesserungen bringen.

Sofortprogramm für mehr Komfort im Fernverkehr

Die DB verdoppelt auf stark frequentierten Strecken die Zahl der „Unterwegsreiniger“ auf täglich 220 Mitarbeiter. In München werden Sonderreinigungsteams stationiert, zudem steigt die intensive Teppichreinigung um 50 Prozent auf rund 60 Züge pro Woche.

Zentrale Maßnahmen im Überblick

  • Doppelt so viele Reinigungskräfte im Kernnetz
  • Mobile Teams für Reparaturen und Sonderreinigung
  • Optimierte Logistik für Bordgastronomie
  • Präventiver Austausch störanfälliger WC-Komponenten

Für das Programm stellt die DB in diesem Jahr zusätzlich rund 20 Millionen Euro bereit. Neben Sauberkeit stehen ein verlässlicheres Gastroangebot und die höhere Verfügbarkeit technischer Anlagen im Fokus. Mobile Instandhaltungseinheiten sind an vier großen Bahnhöfen im Einsatz.

Ich halte die Maßnahmen für sinnvoll, da sie konkrete Schwachstellen im Alltag adressieren und kurzfristig umsetzbar sind. Ob sie wie angekündigt umgesetzt werden und zu mehr Zufriedenheit bei den Fahrgästen führen, bleibt allerdings abzuwarten.

Deutsche Bahn startet Sofortprogramm für Bahnhöfe

Die Deutsche Bahn startet ein Sofortprogramm zur spürbaren Verbesserung von Sauberkeit und Sicherheit an ihren Bahnhöfen. Das Unternehmen DB begann…

20. Januar 2026 | Jetzt lesen →

Fehler melden2 Kommentare

   

Durch Kommentieren stimmst du unserer Netiquette und Datenschutzerklärung zu.

  1. Stefan K. 🔅
    sagt am

    Mehr Komfort ist grundsätzlich zu begrüßen, aber die Bahn hat weiß Gott mehr als genügend andere und vor allem deutlich wichtigere Baustellen im Konzern, die eher einer Lösung bedürften. Aber gut, so kann die Konzernleitung Kritikern vorhalten, etwas getan zu haben, statt nur Däumchen zu drehen.

    Antworten
  2. Hubert0815 🍀
    sagt am

    Ich wäre schon zufrieden wenn meine Kurzstrecken-Verbindung zuverlässig fahren würde.

    Antworten

Du bist hier:
mobiFlip / Mobilität / Deutsche Bahn startet Sofortprogramm für mehr Komfort im Fernverkehr
Weitere Neuigkeiten
7-Sitzer für Familien: Tesla erweitert das Model Y in Deutschland
in Mobilität
Hogwarts Legacy Titel Header
Hogwarts Legacy 2 könnte nächstes Jahr kommen
in Gaming
Apple-Geräte erfüllen NATO-Sicherheitsanforderungen
in Marktgeschehen
Google macht Druck beim Update: Android 17 entwickelt sich schneller
in Firmware und OS
HBO Max: Das Teilen des Passworts ist bald ein Problem
in Dienste
Samsung sieht dünne Smartphones sehr kritisch
in Smartphones
Unerwartete Wendung: Netflix steigt bei Warner-Deal aus
in News
Überraschung bei der PlayStation: Sony fährt PC-Strategie zurück
in Gaming
Nothing Headphone (a): Neue Kopfhörer werden eine farbenfrohe Angelegenheit
in Audio
Nothing Ear (a) erhalten ein neues Firmware-Update
in Firmware und OS