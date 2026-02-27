Deutsche Bahn startet Sofortprogramm für mehr Komfort im Fernverkehr

Die Deutsche Bahn und der Bund starten ein Sofortprogramm für mehr Komfort im Fernverkehr.

DB-Personenfernverkehrsvorstand Michael Peterson und Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder stellten die Maßnahmen im ICE-Werk Berlin-Rummelsburg vor. Das Programm ist Teil der Agenda des Bundes für zufriedene Kunden auf der Schiene und soll laut Unternehmensangaben bereits 2026 spürbare Verbesserungen bringen.

Sofortprogramm für mehr Komfort im Fernverkehr

Die DB verdoppelt auf stark frequentierten Strecken die Zahl der „Unterwegsreiniger“ auf täglich 220 Mitarbeiter. In München werden Sonderreinigungsteams stationiert, zudem steigt die intensive Teppichreinigung um 50 Prozent auf rund 60 Züge pro Woche.

Zentrale Maßnahmen im Überblick

Doppelt so viele Reinigungskräfte im Kernnetz

Mobile Teams für Reparaturen und Sonderreinigung

Optimierte Logistik für Bordgastronomie

Präventiver Austausch störanfälliger WC-Komponenten

Für das Programm stellt die DB in diesem Jahr zusätzlich rund 20 Millionen Euro bereit. Neben Sauberkeit stehen ein verlässlicheres Gastroangebot und die höhere Verfügbarkeit technischer Anlagen im Fokus. Mobile Instandhaltungseinheiten sind an vier großen Bahnhöfen im Einsatz.

Ich halte die Maßnahmen für sinnvoll, da sie konkrete Schwachstellen im Alltag adressieren und kurzfristig umsetzbar sind. Ob sie wie angekündigt umgesetzt werden und zu mehr Zufriedenheit bei den Fahrgästen führen, bleibt allerdings abzuwarten.