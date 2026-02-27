Deutsche Bahn startet Sofortprogramm für mehr Komfort im Fernverkehr
Die Deutsche Bahn und der Bund starten ein Sofortprogramm für mehr Komfort im Fernverkehr.
DB-Personenfernverkehrsvorstand Michael Peterson und Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder stellten die Maßnahmen im ICE-Werk Berlin-Rummelsburg vor. Das Programm ist Teil der Agenda des Bundes für zufriedene Kunden auf der Schiene und soll laut Unternehmensangaben bereits 2026 spürbare Verbesserungen bringen.
Die DB verdoppelt auf stark frequentierten Strecken die Zahl der „Unterwegsreiniger“ auf täglich 220 Mitarbeiter. In München werden Sonderreinigungsteams stationiert, zudem steigt die intensive Teppichreinigung um 50 Prozent auf rund 60 Züge pro Woche.
Zentrale Maßnahmen im Überblick
- Doppelt so viele Reinigungskräfte im Kernnetz
- Mobile Teams für Reparaturen und Sonderreinigung
- Optimierte Logistik für Bordgastronomie
- Präventiver Austausch störanfälliger WC-Komponenten
Für das Programm stellt die DB in diesem Jahr zusätzlich rund 20 Millionen Euro bereit. Neben Sauberkeit stehen ein verlässlicheres Gastroangebot und die höhere Verfügbarkeit technischer Anlagen im Fokus. Mobile Instandhaltungseinheiten sind an vier großen Bahnhöfen im Einsatz.
Ich halte die Maßnahmen für sinnvoll, da sie konkrete Schwachstellen im Alltag adressieren und kurzfristig umsetzbar sind. Ob sie wie angekündigt umgesetzt werden und zu mehr Zufriedenheit bei den Fahrgästen führen, bleibt allerdings abzuwarten.
Mehr Komfort ist grundsätzlich zu begrüßen, aber die Bahn hat weiß Gott mehr als genügend andere und vor allem deutlich wichtigere Baustellen im Konzern, die eher einer Lösung bedürften. Aber gut, so kann die Konzernleitung Kritikern vorhalten, etwas getan zu haben, statt nur Däumchen zu drehen.
Ich wäre schon zufrieden wenn meine Kurzstrecken-Verbindung zuverlässig fahren würde.