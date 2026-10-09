Fintech

Deutsche Bundesbank startet bundesweite Kampagne gegen Phishing

René Hesse
Von
Foto: Sean Foster / Unsplash

Die Deutsche Bundesbank und das Bundesfinanzministerium unterstützen eine neue Kampagne gegen Phishing und Zahlungsbetrug.

Hintergrund sind erhebliche finanzielle Schäden durch betrügerische Zahlungsvorgänge. Nach Erhebungen der Bundesbank wurden 2025 rund 1,8 Millionen solcher Transaktionen registriert. Der entstandene Schaden lag bei mehr als 580 Millionen Euro.

Phishing-Kampagne läuft einen Monat

Unter dem Motto „Machen wir Phishen Impossible!“ wollen Unternehmen und Institutionen aus Finanzwirtschaft, Telekommunikation, Handel und öffentlichem Sektor gemeinsam über Betrugsmaschen aufklären. Die Aktion beginnt offiziell am 10. Oktober 2026 und läuft etwa einen Monat.

Die Initiative geht auf den im November 2025 von der Bundesbank gegründeten „Roundtable Betrugsbekämpfung“ zurück. Bundesbank und Bundesfinanzministerium übernehmen die Schirmherrschaft.

Im Mittelpunkt stehen gefälschte Nachrichten, manipulierte Webseiten und Anrufe angeblicher Bankmitarbeiter. Kriminelle versuchen damit, sensible Daten abzugreifen oder ihre Opfer zur Überweisung von Geld zu bewegen.

Die Kampagne soll insbesondere folgende Inhalte vermitteln:

  • Typische Phishing-Nachrichten und Betrugsversuche erkennen.
  • Gefälschte Identitäten und angebliche Bankanrufe durchschauen.
  • Bei verdächtigen Zahlungsaufforderungen richtig reagieren.
  • Nach einem erfolgreichen Betrug geeignete Schritte einleiten.

Verbreitet werden die Informationen über soziale Medien und eine begleitende Website. Dort stehen Videos, weiterführende Informationsquellen und konkrete Handlungsempfehlungen bereit. Als Vorbild dient eine gleichnamige österreichische Online-Kampagne.

Die Kampagne „Phishen Impossible“ ist auch auf folgenden Plattformen vertreten:

Die Aufklärung ist durchaus sinnvoll, denn technische Schutzmaßnahmen allein verhindern nicht jeden Betrug. Gerade wenn Kriminelle ihre Opfer gezielt unter Druck setzen, kann ein kurzer Moment des Nachdenkens vor einer Zahlung viel Geld sparen. Ob Herr Klingbeil mit seinem Appell auf der Aktionswebsite allerdings die breite Bevölkerung erreicht, wage ich zu bezweifeln.

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