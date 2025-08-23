Deutsche Händler investieren 7 % des Werbebudgets in Influencer

Handel

Eine aktuelle Bitkom-Studie zeigt, dass deutsche Handelsunternehmen im Durchschnitt 7 Prozent ihres gesamten Werbebudgets für Influencer-Marketing aufwenden.

Bei den befragten Unternehmen entspricht dies durchschnittlich 66.860 Euro pro Jahr. Mehr als ein Drittel der Händler investiert dabei bis zu 10.000 Euro, knapp 40 Prozent zwischen 10.000 und 100.000 Euro und sechs Prozent über 100.000 Euro jährlich. Ein Prozent der Unternehmen gibt sogar eine Million Euro oder mehr für diesen Zweck aus.

Knapp zwei Drittel der Händler, die bereits mit Influencern zusammengearbeitet haben, sind der Ansicht, dass erfolgreiche Kampagnen auch mit kleineren Budgets möglich sind, sofern die Auswahl der Influencer zum Unternehmen passt. Laut Bitkom hängt der Erfolg dabei weniger von der Höhe des Budgets als von der strategischen Umsetzung ab.

Reichweite und Wahrnehmung

Fast 90 Prozent der Unternehmen, die Influencer einsetzen, berichten, dadurch neue Zielgruppen zu erreichen. 80 Prozent von ihnen sehen bezahlte Beiträge auf Influencer-Profilen als lohnenswerter an als klassische Werbeanzeigen. Etwa die Hälfte der befragten Händler bewertet Influencer-Kooperationen auch im B2B-Bereich als sinnvoll.

Unternehmen mit eigener Erfahrung halten Influencer-Marketing nur zu 17 Prozent für überschätzt. In der Gruppe der Händler ohne eigene Erfahrung ist die Skepsis deutlich höher: Hier halten 46 Prozent den Einsatz von Influencern für überbewertet.

Vodafone wirbt jetzt mit KI-Influencern

In einer aktuellen CallYa Prepaid-Kampagne setzt Vodafone erstmals vollständig auf von Künstlicher Intelligenz generierte Influencer. Das Werbevideo scheint sowohl im…

11. August 2025 | Jetzt lesen →

  1. Kurt 🔅
    sagt am

    ich traue keinem einzigen Influencer. ich kaufe nichts was ich nicht brauche und auch nicht ausdrücklich will. ich werde zwar in meiner Clique als komisch angesehen weil ich den „Trends“ nicht folge und keine Ahnung davon habe was aktuell angesagt ist aber das ist mir wumpe. kein Bock ein Lemming zu sein der auf alles reinfällt. komischerweise bin ich der der immer Geld hat weil die anderen jeden Schwachsinn der ihnen aufgetischt wird kaufen müssen und das rationale Denken von 12 bis Mittag reicht.

    Antworten
  2. Yupi ☀️
    sagt am

    Echte oder KI? Unsere Firma hat das Marketing Budget halbiert. Das geht nur noch in KI. Den echten Influencerinnen wurde gekündigt. Das kann das KI Model viel besser

    Antworten

