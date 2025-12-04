Deutsche Post erweitert Services in Partnerfilialen

Die Deutsche Post erweitert ihr Serviceangebot und ermöglicht über Partnerfilialen künftig weltweite Geldtransfers in Kooperation mit Western Union.

Ab dem zweiten Quartal 2026 können Kunden in Partnerfilialen der Deutschen Post Geld in mehr als 200 Länder senden und empfangen. Der neue Service entsteht in Zusammenarbeit mit Western Union und soll in den meisten der rund 12.600 Partnerfilialen verfügbar sein.

Laut Unternehmensinformationen läuft die Abwicklung einfach über Vorlage eines Ausweises, mehrheitlich „innerhalb weniger Minuten“.

Deutsche Post und Western Union starten Kooperation

Western Union steuert den technischen Rahmen und ein globales Netzwerk für die Transaktionen bei. Beide Unternehmen betonen, dass sie internationale Sicherheitsstandards und Datenschutzvorgaben einhalten.

Das Partnermodell der Deutschen Post gilt seit über 30 Jahren als wichtiger Bestandteil der postalischen Grundversorgung, insbesondere in ländlichen Regionen. Es verbindet den stationären Einzelhandel mit digitalen Services wie der Mobilen Briefmarke. Mit der Anbindung an Western Union möchte die Deutsche Post ihr Netz weiterentwickeln und um Finanzdienstleistungen ergänzen.