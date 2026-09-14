Apple iOS 27 kommt heute: Das müsst ihr zum Update wissen

Apple hat die Entwicklung an iOS 27 abgeschlossen und bestätigt, dass heute das große Update kommt. Die Arbeiten an iOS 27 gehen aber schon weiter und Apple hat auch verraten, dass man im Oktober bereits iOS 27.1 veröffentlichen wird.

Apple iOS 27: Die großen Neuerungen

Mit iOS 27 gibt es vor allem Feinschliff, die Performance ist besser, man hat an der Akkulaufzeit gearbeitet und Liquid Glass optimiert. Es gibt in erster Linie eher kleine Änderungen. Ich finde, dass iOS 27 das ist, was iOS 26 letztes Jahr sein sollte.

Doch es soll irgendwann auch das werden, was iOS 18 sein sollten, denn mit Siri AI kommt endlich eine gute KI auf Basis von Google-Software. Aber heute startet auch nur die öffentliche Beta, die finale Version von Siri AI kommt wohl erst 2027 mit iOS 27.4. Und bisher ist weiterhin unklar, ob Siri AI dann auch in der EU starten wird.

Eine Übersicht der Neuerungen von iOS 27 gibt es direkt bei Apple, da könnt ihr oben auch zwischen den anderen Updates wechseln, die es heute geben wird.

Apple iOS 27: Ein paar kleine Tipps

Neben iOS 27 werden wir heute auch iPadOS 27, watchOS 27 und Co. sehen und der entsprechende Release Candidate erschien letzte Woche nach dem Event. Ich teste iOS 27 schon länger (sogar schon watchOS 27) und habe ein paar Tipps:

Das Update ist gut, ich kann es empfehlen, auch wenn es ohne Siri AI fast schon wie iOS 26.7 (also ein größeres Punkt-Update) wirkt. Ich hoffe wirklich, dass sich Apple und die EU hier einigen und die neue Siri-Version sehr bald zu uns kommt.

Apple iOS 27: Uhrzeit für Deutschland

Und wann kommen die Updates heute? Apple hat von offizieller Seite nur den Tag und nicht die Uhrzeit verraten, aber bei den ganz großen Updates ging es bisher immer um 19 Uhr deutscher Zeit los. Da wird der Ansturm auf die Server jedoch auch sehr hoch sein, direkt am Abend muss man gerne mal etwas länger warten.

Denkt wie immer an ein Backup eurer Daten, denn bisher lief bei iOS 27 alles gut, aber man weiß nie, ich sichere mich da immer besonders ab. Und wenn ihr euch unsicher seid, wartet ein paar Tage oder wartet eventuell auch iOS 27.0.1 ab, was bei großen Updates meistens sehr schnell kommt und die ersten Fehler beseitigt.

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