Gaming

Apple plant überraschenden Einstieg in den Gaming-Markt

Oliver Schwuchow
Von
Apple Event September 2021 Header

Apple Arcade existiert noch, bekommt aber nicht mehr die Aufmerksamkeit, die das Abo verdient hätte. Und neue Spiele von großen Entwicklerstudios waren bei den Keynotes von Apple immer wieder ein Thema, sind aktuell aber auch nicht relevant.

Hinzu kommt, dass Apple gewisse Plattformen wie den Apple TV, die viel Potenzial für Gaming hätten, nicht entsprechend pflegt. Daher wundert es, dass man laut Mark Gurman von Bloomberg weiter an einem eigenen Gaming-Controller arbeitet.

Die Gerüchte dazu sind alt, schon 2022 gab es ein entsprechendes Patent, aber laut Quelle geht Apple das Risiko zum Start nicht selbst ein, man wird Beats als Marke dafür nutzen. Dennoch, dahinter steckt Apple, das wird also Fragen auf.

Apple Gaming Controller: Wozu?

Kommt beim Gaming endlich wieder mehr? Gibt man sich bei macOS endlich mal richtig Mühe? Lässt man Cloud-Abos bei iOS zu? Wird der Apple TV zu einer kleinen Konsole? Oder wozu will man einen eigenen Gaming-Controller haben?

Die Auswahl an Controllern ist groß und gut und die Marge nicht beeindruckend, Apple muss also eine größere Vision haben, wenn man sowas entwickelt. Ein älterer Leak sprach übrigens von zwei Controllern (T6502 und T1057) im Code von Apple.

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