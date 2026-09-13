Gaming

Forza Horizon 6 erscheint noch 2026 für die PS5

Oliver Schwuchow
Von

Für 2026 steht noch ein Blockbuster der Xbox Studios bei der PlayStation 5 an, denn Playground Games hat diese Woche bestätigt, dass Forza Horizon 6 noch in diesem Jahr erscheint. Ein finales Datum für das Rennspiel gibt es aber nicht.

Forza 6 erschien vor ein paar Wochen für die Xbox, es gab aber Meldungen, dass das Spiel erst 2027 für die PS5 erscheint und keine Priorität hat. Diesen Meldungen widersprachen die Entwickler jetzt so nebenbei in einem neuen Blogeintrag.

Wenn ihr eure Reise nach „Discover Japan“ auf der PlayStation 5 plant, bleibt auf dem Laufenden! „Forza Horizon 6“ erscheint noch in diesem Jahr für die PS5. Ihr könnt das Spiel im PlayStation Store auf eure Wunschliste setzen, um benachrichtigt zu werden, sobald es erhältlich ist.

PS: Tom Warren hat sich diese Woche übrigens erneut gemeldet und betont, dass er dennoch dabei bleibt, das Spiel kommt erst 2027. Es wäre aber komisch, wenn die Entwickler es im September für 2026 bestätigen und es schon feststeht, dass das nicht mehr passiert. Wäre aber allerdings nicht das erste Fake-Dementi.

Gaming · 8. September 2026

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