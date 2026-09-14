Samsung plant „drastischen“ Preisanstieg für Smartphones

Samsung wird die Preise bei den Smartphones ab Oktober angeblich erhöhen und soll vor allem die Galaxy S26-Reihe „drastisch“ teurer machen. Das hört man von einer Quelle aus Südkorea, die aber noch keine Details zum globalen Markt liefert.

Grund ist natürlich die aktuelle Speicherkrise, von der Samsung zwar profitiert, weil man selbst Speicher und RAM produziert, aber wenn die Konkurrenz teurer wird, dann kann man auch selbst daran verdienen. Samsung hat lokale Partner bereits informiert, die diesen Schritt kritisieren, weil die Nachfrage bereits zurückgeht.

Wir haben im Sommer erfahren, dass viele Kunden kurz vor der S27-Reihe noch zur S26-Reihe greifen, weil sich 2027 wohl nicht viel beim Upgrade tut und man höhere Preise befürchtet. Das hat Samsung im Sommer akzeptiert, jetzt will man aber mehr verdienen. Oder vielleicht auch verhindern, dass dann keiner mehr ein S27 kauft.

Die Frage ist nur, ob die Kunden so eine Preiserhöhung im Handel annehmen oder ob der Handel keine andere Wahl hat und die Preise kurz vor dem Nachfolger weiter unten halten muss. Wir beenden das Jahr jedenfalls so, wie wir es begonnen haben und „alles wird teurer“. Ich vermute, dass die Preise 2027 weiter steigen werden.

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