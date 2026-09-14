Smartphones

Samsung plant „drastischen“ Preisanstieg für Smartphones

Oliver Schwuchow
Von
3 Kommentare

Samsung wird die Preise bei den Smartphones ab Oktober angeblich erhöhen und soll vor allem die Galaxy S26-Reihe „drastisch“ teurer machen. Das hört man von einer Quelle aus Südkorea, die aber noch keine Details zum globalen Markt liefert.

Grund ist natürlich die aktuelle Speicherkrise, von der Samsung zwar profitiert, weil man selbst Speicher und RAM produziert, aber wenn die Konkurrenz teurer wird, dann kann man auch selbst daran verdienen. Samsung hat lokale Partner bereits informiert, die diesen Schritt kritisieren, weil die Nachfrage bereits zurückgeht.

Wir haben im Sommer erfahren, dass viele Kunden kurz vor der S27-Reihe noch zur S26-Reihe greifen, weil sich 2027 wohl nicht viel beim Upgrade tut und man höhere Preise befürchtet. Das hat Samsung im Sommer akzeptiert, jetzt will man aber mehr verdienen. Oder vielleicht auch verhindern, dass dann keiner mehr ein S27 kauft.

Die Frage ist nur, ob die Kunden so eine Preiserhöhung im Handel annehmen oder ob der Handel keine andere Wahl hat und die Preise kurz vor dem Nachfolger weiter unten halten muss. Wir beenden das Jahr jedenfalls so, wie wir es begonnen haben und „alles wird teurer“. Ich vermute, dass die Preise 2027 weiter steigen werden.

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  1. Franky Talant 👋
    sagt am

    Na Xiaomi hat bei seinem Billig Smartphone für Einsteiger die Preise von 200 auf 300 Euro erhöht mit schlechterer Hardware.

    Mal schauen was Samsung bei der wichtigen A1x Reihe mach, dem meistverkauften Smartphone des Konzerns.

    Antworten
  2. Zapustal 🪴
    sagt am

    Bitte keine Fake News verbreiten. Preise für Elektronik sinken auch dieses Jahr

    Geräte der Unterhaltungselektronik (-2,8 %) August 2026

    https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2026/09/PD26_320_611.html

    Quelle: statisches Bundesamt ;)

    Immer den technischen Fortschritt einrechnen! Samsung Smartphones werden preiswerter. Bessere Kamera mehr Ram, bessere Software

    Antworten
    1. Oliver Schwuchow ♾️
      sagt am zu Zapustal ⇡

      Wenn ein S26 eine höhere UVP ab Oktober hat, als im Februar, dann ist das ein direkter Preisanstieg. Überlegt also nochmal, bevor du „Fake News“ verbreitest.

      Antworten

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