Mobilität

Deutscher Automarkt: Elektroanteil steigt deutlich im ersten Quartal 2026

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Das Kraftfahrt-Bundesamt meldet für 2026 einen deutlichen Anstieg alternativer Antriebe bei Pkw-Neuzulassungen.

Im ersten Quartal 2026 wurden insgesamt 699.404 Pkw neu zugelassen. Davon entfielen 444.008 Fahrzeuge auf alternative Antriebe wie Elektro, Hybrid oder Wasserstoff. Das entspricht einem Anteil von 63,5 Prozent und laut Behördenangaben einem Plus von 19,4 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum.

Auch Elektroantriebe legten deutlich zu. Insgesamt 235.750 Fahrzeuge mit Elektroantrieb (Elektro (BEV), Plug-in, Brennstoffzelle) wurden neu zugelassen, was einem Anteil von 33,7 Prozent entspricht. Batterieelektrische Fahrzeuge (BEV) erreichten mit 159.630 Einheiten einen Anteil von 22,8 Prozent und wuchsen um 41,3 Prozent.

Top-Marken und Entwicklung bei alternativen Antrieben

Bei den Herstellern lagen nach absoluten Zahlen Volkswagen, BMW und Mercedes vorne. Importmarken wie Skoda, Seat und Toyota folgten dahinter. Besonders hohe Anteile innerhalb der Flotten erreichten unter anderem BMW sowie mehrere reine Elektroanbieter.

Wichtige Kennzahlen im Überblick

  • 63,5 Prozent Anteil alternativer Antriebe
  • 33,7 Prozent Elektroanteil insgesamt
  • 22,8 Prozent Anteil batterieelektrischer Fahrzeuge

Bei den Zuwächsen verzeichneten laut KBA-Angaben einzelne Marken wie Opel oder BYD besonders hohe Steigerungen, während andere Hersteller deutliche Rückgänge meldeten. Insgesamt zeigt sich eine Verschiebung hin zu elektrifizierten Antrieben über nahezu alle Segmente hinweg.

Die Zahlen im Detail könnt ihr beim Kraftfahrt-Bundesamt abrufen (Tabellen unten).

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16. April 2026 | Jetzt lesen →

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