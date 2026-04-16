GTI wird elektrisch: Volkswagen beendet das GTX-Branding

Es hat sich immer wieder angedeutet und spätestens seit der Ankündigung des VW ID.3 GTI war die Sache eigentlich klar, aber nicht so richtig offiziell. Bis heute, denn Martin Sander hat bei Edison bestätigt, dass „die sportlichen Varianten der ID. Modelle künftig den Namen GTI tragen werden“. Alle? Da bin ich mir nicht sicher.

Beim VW ID Polo GTI und VW ID.3 GTI ist die Sache klar, vielleicht auch beim VW ID Cross GTI, falls so einer kommt, aber wie sieht es darüber aus? Sehen wir einen VW ID Tiguan GTI? Einen VW Tiguan GTI gab es nie, es würde mich wundern, wenn dieser als Elektroauto kommt. Vielleicht sehen wir erstmals elektrische R-Modelle?

Ab dem VW ID.4, der zum VW ID Tiguan wird, gibt es immerhin zwei Motoren, also Allradantrieb, wie bei den R-Modellen. Und es gibt einen VW Tiguan R. Womöglich wird Volkswagen also bei Elektroautos mit einem Motor das GTI-Branding und bei Elektroautos mit zwei Motoren das R-Branding nutzen. Nur eine Vermutung.

Ach, und bevor wieder die Diskussion aufkommt, ob ein GTI bei einem elektrischen Modell sinnvoll ist und warum der GTI jetzt GTI und nicht GTX heißt, hier die Antwort: