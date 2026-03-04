Deutscher Automarkt im Februar 2026: SUVs dominant, Hybride auf Rekordhoch

Der deutsche Pkw-Markt verzeichnete im Februar 2026 mit 211.262 Neuzulassungen ein Plus von 3,8 Prozent.

Laut Angaben des Kraftfahrt-Bundesamts entfielen 68,5 Prozent der Neuzulassungen auf gewerbliche Halter, ein Anstieg von 5,4 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat. Private Zulassungen machten 31,5 Prozent aus und legten vergleichsweise moderat um 0,7 Prozent zu. Insgesamt wurden im Februar 251.012 Kraftfahrzeuge neu zugelassen, was einem Gesamtanstieg von 4,5 Prozent entspricht.

Bei den deutschen Marken verbuchte MINI mit einem Zuwachs von 49,2 Prozent das stärkste Wachstum. Opel (+44,4 %), Smart (+26,7 %) und Porsche (+10,0 %) folgten mit ebenfalls zweistelligen Zuwächsen. VW blieb trotz eines Rückgangs von 2,1 Prozent mit einem Marktanteil von 19,0 Prozent anteilsstärkste deutsche Marke. Auch Mercedes (-9,9 %), Audi (-2,3 %) und Ford (-19,4 %) lagen unter dem Vorjahresniveau.

Antriebswende: Elektro und Hybrid gewinnen, Verbrenner verlieren Marktanteile

46.275 neu zugelassene Pkw waren rein elektrisch betrieben und erreichten einen Marktanteil von 21,9 Prozent, ein Zuwachs von 28,7 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat. Hybridfahrzeuge erzielten mit 84.838 Einheiten einen Anteil von 40,2 Prozent (+9,2 %), darunter 24.328 Plug-in-Hybride (+24,5 %).

Benziner verloren mit -14,9 Prozent deutlich und kamen auf einen Anteil von 22,9 Prozent, Dieselfahrzeuge gingen um 2,4 Prozent zurück. Der durchschnittliche CO₂-Ausstoß der Neuzulassungen sank auf 102,6 g/km, ein Rückgang von 6,5 Prozent.

Stärkste Segmente im Februar 2026:

SUVs: 33,8 % Marktanteil, +14,1 %

Kompaktklasse: 14,2 % Anteil, -9,6 %

Kleinwagen: 13,0 % Anteil, +10,2 %

Wohnmobile: stärkstes Wachstum mit +74,5 %

Die Zahlen zeigen aus meiner Sicht eine Beschleunigung der Antriebswende: Elektro und Hybrid gewinnen gemeinsam fast zwei Drittel aller Neuzulassungen, während klassische Verbrenner weiter an Boden verlieren. Bemerkenswert ist dabei, dass dieser Trend nicht von einem einzelnen Hersteller getragen wird, sondern sich quer durch das gesamte Markenspektrum zieht.