„Deutschland-Korb“ gegen Preisschock: SPD legt neuen Plan vor
Die SPD legt zur Grünen Woche einen Aktionsplan vor, mit dem steigende Lebensmittelpreise gedämpft und Verbraucher entlastet werden sollen.
Viele Lebensmittel haben sich in den vergangenen Jahren deutlich verteuert, während Erzeuger zugleich über hohen Preisdruck klagen. Vor diesem Hintergrund bringt die SPD ein Maßnahmenpaket ein, das zur Grünen Woche in Berlin vorgestellt wird. Ziel ist es laut Partei, die Grundversorgung bezahlbar zu halten und Preisentwicklungen nachvollziehbarer zu machen.
Kern des Konzepts, dass der „Rheinischen Post“ vorliegt, ist ein sogenannter „Deutschland-Korb“. Nach Plänen der SPD sollen Handelsketten auf freiwilliger Basis einen festen Warenkorb mit preisstabilen, in Deutschland produzierten Grundnahrungsmitteln aus wichtigen Warengruppen anbieten. Dies orientiere sich an Modellen aus anderen EU-Staaten und solle kurzfristig Entlastung schaffen.
Maßnahmen gegen steigende Lebensmittelpreise
Geplante Elemente des SPD-Konzepts:
- Freiwilliger Deutschland-Korb im Einzelhandel
- Konsequenteres Vorgehen gegen Shrinkflation und Skimpflation
- Einführung einer staatlichen Preisbeobachtungsstelle
Zusätzlich fordert die SPD strengere Kennzeichnungen bei versteckten Preiserhöhungen sowie eine Prüfung weiterer Regulierung auf EU-Ebene.
Aus meiner Sicht bündelt das Konzept bekannte Forderungen und setzt auf Transparenz und freiwillige Mitwirkung des Handels, ohne konkrete Eingriffe in die Preisgestaltung festzulegen. Meine Prognose: Das wird komplett verpuffen, wenn es überhaupt kommen sollte, und ist reine Symbolpolitik.
Weniger Geld drucken, weniger Neuverschuldung, weniger Staatsquote, dann sinken die Preise von ganz allein oder die Kaufkraft der Kunden nimmt zu. Ansonsten willkommen im Sozialismus!
Die Aussage ist ökonomisch zu simpel und irreführend: Weder weniger Geldschöpfung noch geringere Staatsquote führen automatisch zu sinkenden Preisen oder höherer Kaufkraft, weil Angebot, Nachfrage, Löhne und Erwartungen mitentscheiden.
Wenn die SPD sagt daß es so was in anderen EU Länder gibt würde ich mich schon Mal fragen, wie ist es dort ausgestaltet und hat es dort ein nutzen.
Kostet Geld, bringt rein gar nichts. Freie Wirtschaft kann man nicht steuern. Und Preise diktieren hat nur in der DDR geklappt, wie das ausging, wissen wir. Die SPD arbeitet weiter an ihrem eigenen Untergang.
Mann, du bist mir zuvor gekommen. Wollte gerade das selbe schreiben. Ja, ja, die liebe SPD mal wieder. Will ne neue, staatliche Stelle einführen, wie immer. Das wird bestimmt ein voller Erfolg, nicht.