Handel

„Deutschland-Korb“ gegen Preisschock: SPD legt neuen Plan vor

Autor-Bild
Von
| 5 Kommentare
Symbolbild: KI-generiert

Die SPD legt zur Grünen Woche einen Aktionsplan vor, mit dem steigende Lebensmittelpreise gedämpft und Verbraucher entlastet werden sollen.

Viele Lebensmittel haben sich in den vergangenen Jahren deutlich verteuert, während Erzeuger zugleich über hohen Preisdruck klagen. Vor diesem Hintergrund bringt die SPD ein Maßnahmenpaket ein, das zur Grünen Woche in Berlin vorgestellt wird. Ziel ist es laut Partei, die Grundversorgung bezahlbar zu halten und Preisentwicklungen nachvollziehbarer zu machen.

Kern des Konzepts, dass der „Rheinischen Post“ vorliegt, ist ein sogenannter „Deutschland-Korb“. Nach Plänen der SPD sollen Handelsketten auf freiwilliger Basis einen festen Warenkorb mit preisstabilen, in Deutschland produzierten Grundnahrungsmitteln aus wichtigen Warengruppen anbieten. Dies orientiere sich an Modellen aus anderen EU-Staaten und solle kurzfristig Entlastung schaffen.

Maßnahmen gegen steigende Lebensmittelpreise

Geplante Elemente des SPD-Konzepts:

  • Freiwilliger Deutschland-Korb im Einzelhandel
  • Konsequenteres Vorgehen gegen Shrinkflation und Skimpflation
  • Einführung einer staatlichen Preisbeobachtungsstelle

Zusätzlich fordert die SPD strengere Kennzeichnungen bei versteckten Preiserhöhungen sowie eine Prüfung weiterer Regulierung auf EU-Ebene.

Aus meiner Sicht bündelt das Konzept bekannte Forderungen und setzt auf Transparenz und freiwillige Mitwirkung des Handels, ohne konkrete Eingriffe in die Preisgestaltung festzulegen. Meine Prognose: Das wird komplett verpuffen, wenn es überhaupt kommen sollte, und ist reine Symbolpolitik.

Diese neue Google-Technik soll den Onlinehandel grundlegend verändern

Der Technologiekonzern Google stellt mit dem Universal Commerce Protocol einen offenen Standard für KI-gestützte Einkaufsprozesse vor. Google hat das Universal…

12. Januar 2026 | Jetzt lesen →

Fehler melden5 Kommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

  1. Alf Conrad 👋
    sagt am

    Weniger Geld drucken, weniger Neuverschuldung, weniger Staatsquote, dann sinken die Preise von ganz allein oder die Kaufkraft der Kunden nimmt zu. Ansonsten willkommen im Sozialismus!

    Antworten
    1. Mårtiň 🌀
      sagt am zu Alf Conrad ⇡

      Die Aussage ist ökonomisch zu simpel und irreführend: Weder weniger Geldschöpfung noch geringere Staatsquote führen automatisch zu sinkenden Preisen oder höherer Kaufkraft, weil Angebot, Nachfrage, Löhne und Erwartungen mitentscheiden.

      Antworten
  2. Stefan Reichert 👋
    sagt am

    Wenn die SPD sagt daß es so was in anderen EU Länder gibt würde ich mich schon Mal fragen, wie ist es dort ausgestaltet und hat es dort ein nutzen.

    Antworten
  3. Robert 💎
    sagt am

    Einführung einer staatlichen Preisbeobachtungsstelle

    Kostet Geld, bringt rein gar nichts. Freie Wirtschaft kann man nicht steuern. Und Preise diktieren hat nur in der DDR geklappt, wie das ausging, wissen wir. Die SPD arbeitet weiter an ihrem eigenen Untergang.

    Antworten
    1. metacortexx 👋
      sagt am zu Robert ⇡

      Mann, du bist mir zuvor gekommen. Wollte gerade das selbe schreiben. Ja, ja, die liebe SPD mal wieder. Will ne neue, staatliche Stelle einführen, wie immer. Das wird bestimmt ein voller Erfolg, nicht.

      Antworten

Du bist hier:
mobiFlip / News / Handel / „Deutschland-Korb“ gegen Preisschock: SPD legt neuen Plan vor
Weitere Neuigkeiten
Diese neue Google-Technik soll den Onlinehandel grundlegend verändern
in Dienste
Mazda kündigt elektrischen Neustart für 2026 an
in Mobilität
Gta 6 Grand Theft Auto Header
GTA 6: Das Datum und die vielen Falschmeldungen
in Gaming
Stranger Things 5: Netflix zeigt ab heute „Ein letztes Abenteuer“
in News
Steam Machine: Wird der Preis ein Problem für Valve?
in Gaming
Apple Event September 2021 Header
Die große Doppelmoral von Apple
in Marktgeschehen
Elektroautos von BMW erleben einen Dämpfer
in Mobilität
Playstation Portal Front Astro
PlayStation Portal Pro: Sony plant offenbar neue Version des Handhelds
in Gaming
Roborock präsentiert Saugroboter-Weltneuheit
in Smart Home
Avatar Header
Disney dominiert das Kino und Leonardo DiCaprio sieht Zukunft kritisch
in News