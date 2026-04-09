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Milliarden mit Gebrauchtware: Vinted legt überraschende Zahlen vor

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Die Plattform Vinted hat ihren Bruttoumsatz 2025 um 47 Prozent auf 10,8 Milliarden Euro gesteigert und erstmals mehr als eine Milliarde Euro Umsatz erzielt.

Das gab die Vinted Group am 9. April 2026 in Vilnius bekannt. Laut Unternehmensangaben wuchs der Gesamtumsatz im Vergleich zum Vorjahr um 38 Prozent auf 1,1 Milliarden Euro.

Gleichzeitig sank der bereinigte EBITDA um 5 Prozent auf 151 Millionen Euro, der Nettogewinn fiel um 19 Prozent auf 62 Millionen Euro. Als Grund nennt das Unternehmen gestiegene Investitionen in Märkte, Kategorien und Infrastruktur.

Expansion in neue Märkte und Kategorien als Wachstumstreiber

Neben dem Kernbereich Mode baute Vinted laut eigenen Angaben sein Angebot auf Kategorien wie Sport und Sammlerstücke aus. In Deutschland habe das Unternehmen durch eine verbesserte Produktstrategie eine Trendwende erzielt. Geografisch expandierte Vinted 2025 in Lettland, Estland und Slowenien.

Kennzahlen 2025 im Überblick:

  • GMV: 10,8 Mrd. Euro (+47% gegenüber 2024)
  • Umsatz: 1,1 Mrd. Euro (+38%)
  • Bereinigter EBITDA: 151 Mio. Euro (-5%)
  • Nettogewinn: 62 Mio. Euro (-19%)
  • Free Cashflow: 137 Mio. Euro (+36%)

Im Bereich Logistik betreibt Vinted Go laut Unternehmensangaben mittlerweile einen eigenen Carrier-Dienst in fünf europäischen Märkten, darunter neu Spanien und Portugal. Das Netzwerk umfasse mehr als 500.000 Abgabe- und Abholpunkte in Europa. Mit Vinted Pay startete zudem die eigene Wallet-Lösung, die langfristig Zahlungskosten senken soll.

Ich finde die Zahlen bemerkenswert, weil Vinted zeigt, dass das C2C-Modell auch im großen Maßstab profitabel skalieren kann. Der bewusste Rückgang bei Marge und Gewinn zugunsten von Investitionen wirkt wie eine klassische Wachstumswette, deren Ausgang noch offen bleibt.

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9. April 2026 | Jetzt lesen →

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