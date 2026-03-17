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DHL-App: Mehr Kontrolle über Benachrichtigungen

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| 3 Kommentare

Das Unternehmen Post & DHL hat mit Version 9.17 eine Überarbeitung der Push-Nachrichten in seiner App eingeführt.

Mit dem aktuellen Update (iOS / Android) wurden insbesondere die Kategorien für Benachrichtigungen angepasst. Nutzer können nun differenzierter auswählen, über welche Ereignisse im Sendungsverlauf sie informiert werden möchten.

Neu hinzugekommen sind detailliertere Hinweise zu unerwarteten Entwicklungen bei Paketen. Dazu zählen beispielsweise Abweichungen im Zustellprozess oder andere Änderungen, die den Versand betreffen könnten.

Mehr Kontrolle über Paketbenachrichtigungen

Die Anpassungen sollen es Nutzern ermöglichen, Benachrichtigungen gezielter zu steuern und relevante Informationen schneller zu erhalten. Die neuen Kategorien erweitern die bisherigen Optionen und bieten laut DHL eine präzisere Abstimmung auf individuelle Bedürfnisse.

Ich halte das Update für eine sinnvolle Weiterentwicklung, da präzisere Push-Nachrichten im Alltag dabei helfen können, den Überblick über Sendungen zu behalten. Für mich persönlich ist es außerdem schön, dass man die Push-Mitteilungen über zugestellte Retouren abschalten kann.

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26. Februar 2026 | Jetzt lesen →

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  1. Robin 🏆
    sagt am

    Hat sich eure Seite auch verändert? Schrift größer vielleicht?

    Antworten
    1. René Hesse ♾️
      sagt am zu Robin ⇡

      Nein, wie kommst du darauf? Vielleicht bei dir irgendwas verstellt?

      Antworten
      1. Robin 🏆
        sagt am zu René Hesse ⇡

        Du hast recht, ich hatte versehentlich die Schriftgröße umgestellt im iOS-Safari 🤣

        Antworten

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