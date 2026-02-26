DHL und JD.com öffnen deutschen Marken den Zugang zum chinesischen Markt

DHL Group und JD.com vereinbaren Zusammenarbeit zur Förderung deutscher Marken in China und Europa.

Die DHL Group und JD.com haben ein „Memorandum of Understanding“ unterzeichnet, um das Wachstum deutscher Marken in China zu unterstützen und deren Präsenz auf europäischen Märkten über die Plattform Joybuy zu stärken. Laut Unternehmensangaben sollen innovative Logistik- und E-Commerce-Lösungen Marken, Händler und Verbraucher auf beiden Kontinenten effizienter verbinden.

Die Partnerschaft ermöglicht deutschen Marken den Zugang zu JD.coms grenzüberschreitendem E-Commerce-Geschäft JINGDONG Cross-border. Damit können Produkte direkt über 700 Millionen chinesischen Verbrauchern angeboten werden, ohne eigene Niederlassung oder rechtliche Präsenz in China.

DHL und JINGDONG Logistics entwickeln End-to-End-Logistiklösungen, die Versand, Fulfillment sowie Zoll- und Mehrwertsteuerabwicklung optimieren.

Markteintritt in China effizient gestalten

Leistungsfähiges Ökosystem für deutsche Marken

JD.com bietet ein umfassendes Spektrum an E-Commerce-Diensten, darunter Betrieb, Produktauswahl, Marketingtools und Verbraucheranalysen.

Die Kombination mit DHLs internationaler Versandexpertise soll deutschen Marken skalierbare Lösungen bieten und die Effizienz beim Markteintritt erhöhen. Über Joybuy unterstützt JD.com deutsche Marken zudem beim Ausbau der Reichweite in Europa.