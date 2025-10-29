DHL: Das sind die Fristen zu Weihnachten 2025

Deutsche Post und DHL bereiten sich mit zusätzlichem Personal und Fahrzeugen auf das Weihnachtsgeschäft 2025 vor.

Das Unternehmen erwartet im November und Dezember erneut ein besonders hohes Sendungsaufkommen bei Briefen und Paketen. Nach eigenen Angaben wurden rund 10.000 Aushilfskräfte eingestellt, um die über 150.000 Beschäftigten in Sortierung und Zustellung zu unterstützen. Zudem hat DHL 11.000 zusätzliche Fahrzeuge angemietet, um den Transport zu beschleunigen.

Maßnahmen und Versandfristen für die Weihnachtszeit

An Spitzentagen sind laut DHL rund 14.800 Paketzustelltouren geplant – etwa 5.000 mehr als an einem normalen Tag. Ergänzend kommen Abendtouren und Direktfahrten zu Packstationen zum Einsatz. Laut Vorständin Nikola Hagleitner beginnen die Planungen bereits im Frühjahr, um die hohe Nachfrage rund um Black Friday, Cyber Week und Weihnachten zu bewältigen.

Späteste Abgabetermine zur Weihnachtszeit

Damit alle Geschenke rechtzeitig da sind, sollten diese bereits in den Wochen vor Weihnachten bestellt oder verschickt werden.

Nationaler Versand

Weihnachtspakete: Der späteste Abgabetermin für innerdeutsche Pakete und Päckchen ist Samstag, der 20.12.2025.

Weihnachtsbriefe und Postkarten: Für Briefe und Postkarten ist der spätestmögliche Einwurf Samstag, der 20.12.2025 vor der Leerung.

Express-Sendungen: Nationale Express-Sendungen können bis Montag, der 22.12.2025, bis zur jeweiligen Versandschlusszeit abgegeben werden.

Internationaler Versand

Weihnachtspakete: Der späteste Abgabetermin für internationale Pakete und Päckchen ist: in Nachbarländer: Montag, der 15.12.2025 in sonstige europäische Länder: Donnerstag, der 11.12.2025 außerhalb Europas: Mittwoch, der 26.11.2025 Onlinefrankierte Sendungen ins Ausland können 1–2 Tage später eingeliefert werden

Weihnachtsbriefe und Postkarten: Für Briefe und Postkarten in europäische Länder ist der spätestmögliche Einwurf Freitag, der 12.12.2025, und für Länder außerhalb Europas Freitag, der 05.12.2025.

Express-Sendungen: Internationale Express-Sendungen können bis Montag, der 22.12.2025, bis zur jeweiligen Versandschlusszeit abgegeben werden.

Das Unternehmen rät, Sendungen möglichst frühzeitig aufzugeben, um Engpässe zu vermeiden. Weitere Informationen und länderspezifische Termine sind unter dhl.de/weihnachten abrufbar.