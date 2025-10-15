GLS nennt Versandfristen für Weihnachten 2025

GLS hat die Versandfristen für Weihnachtspakete 2025 bekannt gegeben.

Der Paketdienst nennt erstmals die Termine, bis zu denen Sendungen aufgegeben werden müssen, um rechtzeitig vor Heiligabend zugestellt zu werden. Damit gibt GLS Kundinnen und Kunden eine Orientierung für die Planung des Geschenkversands.

Diese Versandfristen gelten laut GLS für Weihnachten 2025

Laut Unternehmensangaben gelten folgende Abgabedaten jeweils bis 12 Uhr mittags:

Innerhalb Deutschlands: Freitag, 19. Dezember

Nachbarländer in der EU: Donnerstag, 18. Dezember

Weitere EU-Länder: Mittwoch, 17. Dezember

Weltweite Sendungen: Montag, 15. Dezember

Die Termine sollen sicherstellen, dass alle Sendungen vor den Feiertagen eintreffen. Voraussetzung ist eine korrekte Adressierung und rechtzeitige Abgabe der Pakete in einer GLS-Filiale.