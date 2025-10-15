GLS nennt Versandfristen für Weihnachten 2025
GLS hat die Versandfristen für Weihnachtspakete 2025 bekannt gegeben.
Der Paketdienst nennt erstmals die Termine, bis zu denen Sendungen aufgegeben werden müssen, um rechtzeitig vor Heiligabend zugestellt zu werden. Damit gibt GLS Kundinnen und Kunden eine Orientierung für die Planung des Geschenkversands.
Diese Versandfristen gelten laut GLS für Weihnachten 2025
Laut Unternehmensangaben gelten folgende Abgabedaten jeweils bis 12 Uhr mittags:
- Innerhalb Deutschlands: Freitag, 19. Dezember
- Nachbarländer in der EU: Donnerstag, 18. Dezember
- Weitere EU-Länder: Mittwoch, 17. Dezember
- Weltweite Sendungen: Montag, 15. Dezember
Die Termine sollen sicherstellen, dass alle Sendungen vor den Feiertagen eintreffen. Voraussetzung ist eine korrekte Adressierung und rechtzeitige Abgabe der Pakete in einer GLS-Filiale.
Fehler melden1 Kommentar
Du bist hier:
Weitere Neuigkeiten
Und wie jedes Jahr gibt es viele Kunden die sich beschweren warum das Paket nicht ankommt wenn sie es am 23. in die Filiale zum Versand bringen…