DHL enthüllt: So boomen Onlinehändler am Black Friday

84 % der Onlinehändler planen eine Teilnahme am Black Friday 2025, getrieben vom erwarteten Umsatzanstieg.

Der Black Friday gilt als ein zentraler Umsatztreiber für die starken Monate November und Dezember. Die aktuelle DHL eCommerce Trends Report Ausgabe zeigt, dass sich fast neun von zehn Onlinehändlern auf das Shopping-Event vorbereiten. 60 % der Unternehmen meldeten für 2024 im Vergleich zum Vorjahr ein höheres Umsatzvolumen.

Die Unterschiedlichkeit im Vertrauen der Käufer zeigt sich deutlich: 69 % der Händler glauben an das Vertrauen der Kunden, doch nur 50 % der Käufer stimmen dem zu. Besonders die Generation Z hat mit 56 % ein höheres Vertrauen in die Preisgestaltung, während bei den Babyboomern nur 38 % dies angeben.

Vertrauen der Kunden und B2B-Wachstum am Black Friday

Die Umfrage ergibt weiter, dass 81 % der Generation Z eine stärkere Kaufabsicht während des Black Friday haben, im Gegensatz zu 64 % der Babyboomer. 56 % der Händler erwarten im Vergleich zu anderen Zeiträumen einen höheren Verkauf an diesem Tag. Große Unternehmen registrieren ein Umsatzwachstum von 69 %, kleinere Unternehmen sind zurückhaltender mit nur 48 % Erwartungen.

Käufer werden vor allem von Rabatten (71 %), exklusiven Angeboten (49 %) und zeitlich begrenzten Deals (44 %) motiviert. Kundenrezensionen auf Social Media beeinflussen 64 % der Käufer, während 82 % der Kunden bei fehlenden Lieferoptionen womöglich vom Kauf zurücktreten.

Kernpunkte der Studie

84 % der Onlinehändler nehmen am Black Friday 2025 teil

60 % Umsatzsteigerung gegenüber Vorjahr bei Händlern

Diskrepanz zwischen Händler- und Käufervertrauen bei Angeboten

Generation Z zeigt höheres Vertrauen und Kaufbereitschaft

B2B-Händler setzen verstärkt auf Black Friday als Wachstumsmotor

Im B2B-Bereich planen 85 % der Händler, dieses Einkaufsereignis für Neukundengewinnung und Umsatzsteigerung zu nutzen. 63 % verzeichneten im Vorjahr steigende Umsätze. Damit entwickelt sich der Black Friday zunehmend zu einem bedeutenden strategischen Ereignis auch für den geschäftlichen Onlinehandel.

Ich finde es interessant, dass trotz der hohen Teilnahmebereitschaft und erwarteten Umsatzsteigerungen weiterhin eine gewisse Skepsis bei den Kunden besteht. Das zeigt, dass die Händler nicht nur mit Rabatten, sondern auch durch mehr Transparenz und bessere Kundenkommunikation punkten müssen.