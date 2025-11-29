Handel

DHL enthüllt: So boomen Onlinehändler am Black Friday

Autor-Bild
Von
|
Bild © DHL Group

84 % der Onlinehändler planen eine Teilnahme am Black Friday 2025, getrieben vom erwarteten Umsatzanstieg.

Der Black Friday gilt als ein zentraler Umsatztreiber für die starken Monate November und Dezember. Die aktuelle DHL eCommerce Trends Report Ausgabe zeigt, dass sich fast neun von zehn Onlinehändlern auf das Shopping-Event vorbereiten. 60 % der Unternehmen meldeten für 2024 im Vergleich zum Vorjahr ein höheres Umsatzvolumen.

Die Unterschiedlichkeit im Vertrauen der Käufer zeigt sich deutlich: 69 % der Händler glauben an das Vertrauen der Kunden, doch nur 50 % der Käufer stimmen dem zu. Besonders die Generation Z hat mit 56 % ein höheres Vertrauen in die Preisgestaltung, während bei den Babyboomern nur 38 % dies angeben.

Vertrauen der Kunden und B2B-Wachstum am Black Friday

Die Umfrage ergibt weiter, dass 81 % der Generation Z eine stärkere Kaufabsicht während des Black Friday haben, im Gegensatz zu 64 % der Babyboomer. 56 % der Händler erwarten im Vergleich zu anderen Zeiträumen einen höheren Verkauf an diesem Tag. Große Unternehmen registrieren ein Umsatzwachstum von 69 %, kleinere Unternehmen sind zurückhaltender mit nur 48 % Erwartungen.

Käufer werden vor allem von Rabatten (71 %), exklusiven Angeboten (49 %) und zeitlich begrenzten Deals (44 %) motiviert. Kundenrezensionen auf Social Media beeinflussen 64 % der Käufer, während 82 % der Kunden bei fehlenden Lieferoptionen womöglich vom Kauf zurücktreten.

Kernpunkte der Studie

  • 84 % der Onlinehändler nehmen am Black Friday 2025 teil
  • 60 % Umsatzsteigerung gegenüber Vorjahr bei Händlern
  • Diskrepanz zwischen Händler- und Käufervertrauen bei Angeboten
  • Generation Z zeigt höheres Vertrauen und Kaufbereitschaft
  • B2B-Händler setzen verstärkt auf Black Friday als Wachstumsmotor

Im B2B-Bereich planen 85 % der Händler, dieses Einkaufsereignis für Neukundengewinnung und Umsatzsteigerung zu nutzen. 63 % verzeichneten im Vorjahr steigende Umsätze. Damit entwickelt sich der Black Friday zunehmend zu einem bedeutenden strategischen Ereignis auch für den geschäftlichen Onlinehandel.

Ich finde es interessant, dass trotz der hohen Teilnahmebereitschaft und erwarteten Umsatzsteigerungen weiterhin eine gewisse Skepsis bei den Kunden besteht. Das zeigt, dass die Händler nicht nur mit Rabatten, sondern auch durch mehr Transparenz und bessere Kundenkommunikation punkten müssen.

Ebay

eBay bringt neues Live-Shopping-Format nach Deutschland

EBay bringt mit eBay Live ein neues interaktives Shopping-Format nach Deutschland und setzt damit auf Livestreams und das bekannte Auktionsgefühl.…

20. November 2025 | Jetzt lesen →

Fehler meldenKommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / News / Handel / DHL enthüllt: So boomen Onlinehändler am Black Friday
Weitere Neuigkeiten
MediaMarkt Saturn führt deutschlandweit „Personalized Service“ ein
in News
Sony Xperia 1 VI und 1 VII erhalten das November-Sicherheitsupdate
in Firmware und OS
Forza Horizon 6 kommt 2026: Zeitraum für das neue Rennspiel
in Gaming
Mobiflip Header Logo
Black Weeks: mobiFlip Plus dauerhaft günstiger – letzte Chance!
in Internes | Update
Sony Wh 1000xm5 Schwarz
Black Friday: Sony WH-1000XM5 SA für 169 Euro bei Amazon
in Audio
Apple Guthaben Geschenkkarte
Apple startet Black Friday Shopping Event in Deutschland
in News | Update
Auspuff Diesel Abgas
„Verbrenner-Aus“ wackelt: Bundesregierung stellt 2035er-Plan infrage
in Gesellschaft
Supermarkt statt Bankfiliale: Neue EU-Regeln machen Bargeldabheben einfacher
in Fintech
Waipu Tv
Black Friday: waipu.tv zum halben Preis
in Schnäppchen
Cupra Raval VZ Extreme: So viel Power steckt im kompakten Stromer
in Mobilität