DHL errichtet Ladeparks für E-LKW bundesweit

Die DHL Group baut ein bundesweites Netz an Hochleistungsladepunkten für E-LKW auf, um ihre elektrische Flotte stark auszubauen.

Das Unternehmen hat im bayerischen Aschheim bei München gemeinsam mit E.ON Drive die ersten sechs Schnellladesäulen mit einer Leistung von 400 Kilowatt in Betrieb genommen. Laut Angaben von DHL sollen bis 2027 insgesamt 170 Hochleistungsladepunkte an deutschen Paketzentren entstehen. Diese ermöglichen laut Unternehmen das Aufladen eines elektrischen Lastwagens in rund 1,5 Stunden.

Aktuell nutzt DHL im Bereich Post & Paket Deutschland 17 elektrische Lkw und hat 42 weitere Fahrzeuge über den Nutzfahrzeugvermieter hylane bestellt. Langfristig strebt der Konzern eine dreistellige Anzahl an E-Lkw an. Die Initiative ist Bestandteil der Unternehmensstrategie, den innerdeutschen Schwertransport zwischen Paketzentren emissionsärmer zu gestalten.

DHL baut Ladeinfrastruktur für elektrische Logistik aus

E.ON Drive fungiert als technischer Partner für Planung, Errichtung und Lastmanagement der Ladeinfrastruktur. Beide Unternehmen betonen, dass moderne Schnellladetechnik den CO₂-Ausstoß im Transportwesen deutlich reduzieren könne. Bereits heute betreibt DHL nach eigenen Angaben über 40.000 Ladepunkte für Elektrotransporter auf der „letzten Meile“ und verfügt über eine Zustellflotte von rund 35.000 Elektrofahrzeugen.

DHL verfolgt übergeordnete Nachhaltigkeitsziele und will bis 2050 alle Emissionen bilanziell auf null senken. Im Transportbereich soll bis 2030 etwa ein Drittel der Fahrzeuge mit alternativen Antrieben unterwegs sein. Zur emissionsarmen Zustellung gehören auch rund 450 CNG-Lkw, die an zehn eigenen Gas-Tankstationen betankt werden können.

Ich halte den Aufbau solcher Ladeparks für einen logischen Schritt, um Elektromobilität im Schwerverkehr praktisch umsetzbar zu machen. Wenn der Ausbau wie geplant gelingt, könnte DHL damit zu einem wichtigen Treiber für den Markthochlauf von E-Lkw in Deutschland werden.