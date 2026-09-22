Mobilität

Volkswagen: Wichtiger Schritt für die günstigen Elektroautos

Oliver Schwuchow
Von

Das Quartett ist vollständig, so Volkswagen, denn nach dem Cupra Raval, dem VW ID Polo und Skoda Epiq wurde jetzt auch die Produktion des VW ID Cross gestartet.

Dieser wird, wie der elektrische Polo und der Raval, in Spanien vom Band rollen, wo man sich auch um die Zukunft der günstigen Elektroautos kümmert. Der VW ID Cross startet bei 36.525 Euro, aber es werden noch günstigere Versionen folgen.

Im Konzern ist man von der hohen Nachfrage nach den günstigen Elektroautos sehr überrascht und sieht das Jahr als Wendepunkt für Elektroautos. Vor 2030 wird es allerdings bei vier Modellen bleiben, in den 2030ern könnten dann weitere folgen.

Ich bin mal gespannt, welches der vier Modelle im nächsten Jahr, wenn alle auf dem Markt sind und alle in jeder Preisklasse erhältlich sein werden, die Spitze anführt. Der elektrische T-Cross hat ja durchaus das Potenzial, um ganz oben zu stehen.

Mobilität · 22. September 2026

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