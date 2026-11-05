Handel

Klarna führt weltweite Anrufverifizierung in seiner App ein

René Hesse
Von
1 Kommentar

Der Zahlungsdienstleister Klarna führt weltweit eine Funktion ein, mit der Kunden die Echtheit angeblicher Klarna-Anrufe überprüfen können.

Die sogenannte „Call Status Detection“ wurde seit September in fünf nordischen Ländern getestet und steht nun in allen 26 Klarna-Märkten zur Verfügung. Nach Unternehmensangaben haben bereits Tausende Kunden die Funktion während der Pilotphase genutzt.

Klarna-Anrufe direkt in der App überprüfen

Wer einen vermeintlichen Anruf von Klarna erhält, kann während des Gesprächs die Klarna-App öffnen. Ein farbiger Hinweis am oberen Bildschirmrand zeigt an, ob das Unternehmen den Anruf bestätigen kann.

Die Bedeutung der beiden Farben:

  • Grün: Klarna hat den Anruf verifiziert. Das Gespräch kann fortgesetzt werden.
  • Orange: Der Anruf konnte nicht verifiziert werden. Klarna empfiehlt, sofort aufzulegen.

Auf dem iPhone ist die Funktion laut Klarna standardmäßig aktiviert. Android-Nutzer müssen sie dagegen zunächst in den Einstellungen der Klarna-App einschalten.

Die Anrufprüfung ergänzt die bereits vorhandene Klarna Inbox. Über diese können Kunden die Echtheit schriftlicher Mitteilungen wie E-Mails, SMS und Briefe kontrollieren.

Hintergrund sind Betrugsversuche, bei denen sich Kriminelle als Mitarbeiter von Banken oder Zahlungsdiensten ausgeben. Dabei können sie auch angezeigte Telefonnummern manipulieren, weshalb eine vermeintlich bekannte Rufnummer kein zuverlässiger Echtheitsnachweis ist.

Wie groß das Problem insgesamt ist, verdeutlicht eine Schätzung von Nasdaq Verafin: Demnach verursachten Betrugsmaschen und Bankbetrug 2025 weltweit Schäden von rund 579 Milliarden US-Dollar. Die Zahl bezieht sich allerdings nicht ausschließlich auf Telefonbetrug.

Die Verifizierung direkt in der App ist ein praktischer zusätzlicher Schutz. Gerade weil sich Telefonnummern fälschen lassen, ist eine unabhängige Prüfung sinnvoller, als sich allein auf die Anzeige des Smartphones zu verlassen.

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  1. Maximilian ♾️
    sagt am

    Der Ottonormalverbraucher öffnet nicht erst seine Bankingapp um nachzuschauen ob wirklich ein Mitarbeiter von Klarna bei ihm anruft

    Antworten

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