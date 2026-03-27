Neuer Cupra Tavascan für 2026 ist offiziell

Cupra bestätigte Ende letzten Jahres einen neuen Born und Tavascan für 2026 und nach dem neuen Born folgt jetzt die Ankündigung des neuen Tavascan. Ein ganz neuer Tavascan wird übrigens auch entwickelt, kommt aber erst in vielen Jahren.

Mit dem neuen Modelljahr gibt es beim Cupra Tavascan alles, was wir mittlerweile von MEB+ als Weiterentwicklung der Plattform kennen. Es gibt einen digitalen Schlüssel, die Vehicle-to-Load-Funktion (V2L) und echtes One Pedal Driving.

Darüber hinaus kommt beim Infotainmentsystem jetzt Android zum Einsatz, es gibt besseren Sound von Sennheiser, eine neue Farbe namens Nacht-Schwarz Metallic und eine neue Basisversion mit 140 kW (190 PS) und 435 km (58 kWh Akku).

Optisch tut sich nichts (oder nicht viel, ich sehe keinen Unterschied), aber Cupra hat den Innenraum auch hier aufgewertet und es gibt wieder physische Tasten. Und das Display hinter dem Lenkrad wurde größer, das war vorher wirklich winzig.

Der Schritt zu MEB+ war bei den Elektroautos aus dem VW-Konzern überfällig und ich bin auf den ersten Test mit der weiterentwickelten Plattform gespannt. Preise hat Cupra bisher übrigens noch nicht verraten, diese reichen wir dann bald nach.