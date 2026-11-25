Ab sofort kann man die letzte Folge und somit das Finale der dritten Staffel von Die Ringe der Macht bei Prime Video streamen. Und kurz nach der letzten Folge hat Amazon bestätigt, dass es eine vierte Staffel geben wird. Wann ist aber unklar.

Dies kommt nicht überraschend, denn Die Ringe der Macht ist bekanntlich auf fünf Staffeln ausgelegt und die vierte Staffel wird noch nicht der Abschluss sein. Auch wenn mal überlegt wurde, weil die Serie so teuer ist, ob man das doch noch kürzt.

Wir schauen die Serie als Fans von Herr der Ringe bei Prime Video und ich finde sie leider immer wieder durchwachsen. Manchmal blüht sie auf und man merkt das große Budget an vielen Stellen, aber es fehlt oft die Liebe zum Detail und vor allem fehlt es an Emotionen. Viele Schauspieler sind für ihre Rollen nicht optimal besetzt.

Bei IMDb tut sich die Serie immer wieder schwer die 7 Punkte zu knacken, was ich verstehen kann, für mich ist das auch oft eine 5 oder 6 und eher mittelmäßig. Man schaut es weiter, aber ich finde es gleichzeitig schade, dass man dieses Thema mit diesem Budget nicht besser umsetzen kann. Die Serie hätte viel mehr Potenzial.

Zur Serie bei Prime Video →

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