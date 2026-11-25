Sony scheint mit dem Rockstar-Deal sehr zufrieden zu sein und hat sich bereits die Marketingrechte für den nächsten Blockbuster gesichert. Auch bei CD Projekt Red hat man zugeschlagen und darf The Witcher 4 exklusiv für die PlayStation 5 (und dann vielleicht auch schon PlayStation 6) vermarkten. Details stehen noch aus.

Bei GTA 6 wurde vor allem das PlayStation-Logo in den Trailern gezeigt, Rockstar betonte immer wieder, dass das Material von einer PS5 stammt, aber das war es auch schon. So wurde aber hin und wieder für einige Nutzer der Eindruck erweckt, als ob man das neue GTA nicht unbedingt auf einer Xbox Series X/S zocken sollte.

Das könnte übrigens ein Trend für die kommenden Jahre sein, denn Exklusivspiele von Drittanbietern rechnen sich kaum noch für Sony oder Microsoft und mit diesen Deals kann man ein bisschen tricksen und den Eindruck erwecken, als ob das Spiel exklusiv ist. Aktuell ist The Witcher 4 für 2028 geplant, das wurde schon bestätigt.

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