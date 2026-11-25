Man kann darüber streiten, ob der Taycan ein echter Sportwagen ist, aber der elektrische Macan und Cayenne gehen als große und schwere SUVs definitiv nicht als solche durch. Für viele ist der kommende 718er, den es nur noch als elektrische Version geben wird, der erste und echte Elektro-Sportwagen aus Zuffenhausen.

Man hat zwar den Eindruck, dass Porsche diesen am liebsten absagen und wieder Verbrenner verkaufen würde, aber die Entwicklung ist zu weit fortgeschritten und daher wird Porsche den „vollelektrischen 718 Boxster“ im ersten Quartal 2027 ganz offiziell zeigen. Man verspricht ein „hochemotionales Fahrerlebnis“ bei Porsche.

Dafür sind vor allem zwei Neuheiten verantwortlich, einmal „E-Core“, sprich eine zentrale Batterieposition für eine „mittelmotortypische Fahrdynamik und tiefe Sitzposition“ und dann gibt es noch „E-Shift“, was Porsche bereits mit dem Taycan einführte. Es ist eine Fake-Gangschaltung mit Fake-Wippen direkt am Lenkrad.

Porsche nutzt im neuen 718er viele Elemente aus dem 911er, wie beim Fahrwerk, es gibt beispielsweise erstmals eine Hinterachsenlenkung. Leistungsdaten haben wir noch keine, aber die 100 km/h erreicht man in unter 3 Sekunden, so Porsche, und in der Spitze darf man hier dann auch gerne mal 250 km/h auf der Autobahn fahren.

Auf Wunsch muss man übrigens nicht in einem ruhigen Auto sitzen, denn es gibt noch einen „Sechszylinder Boxer-Verbrennersound“ auf Knopfdruck mit dazu. In Zuffenhausen versuchte man also den elektrischen 718er so gut es geht als einen elektrischen Verbrenner zu tarnen. Mal schauen, ob das bei Kunden ankommt.

Das wird für mich eines der spannendsten Elektroautos nächstes Jahr, denn es wird mit dem aktuellen Management definitiv keinen elektrischen 911er geben und das ist das sportlichste Elektroauto, was die Marke jemals bauen wird. Ich befürchte nur, dass es wenig „Liebe“ bekommen wird, da man wieder Verbrenner priorisiert.

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