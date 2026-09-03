Gaming

Die LEGO PlayStation für 160 Euro ist offiziell

Oliver Schwuchow
Von

Sony und LEGO haben im Rahmen der State of Play die PlayStation angekündigt, die sich bereits in Gerüchten andeutete. Sie wird ab Oktober erhältlich sein und bei uns in Deutschland eine UVP von 159,99 Euro haben. Wichtig war LEGO, dass sich die LEGO-Version der Konsole haptisch in etwa wie das Original anfühlt.

Man steckte viel Arbeit in die Größe der LEGO PlayStation und spendierte dieser dann noch ein paar Details im Innenleben mit zwei Spieleklassikern. Gaming ist für LEGO ein wichtiger Bereich im Marketing und Verkauf und die PlayStation wurde auch ein bisschen im Rahmen des 30. Jubiläums der Konsole von Sony geplant.

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