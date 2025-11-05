Die Mumie kehrt zurück (und kommt ins Kino)

In den letzten Jahren haben wir viele Neuauflagen und Fortsetzungen von alten und beliebten (und vor allem lukrativen) Marken gesehen. Daher wundert es nicht, dass auch die Mumie-Filmreihe ein Comeback feiern wird, so The Hollywood Reporter.

Es wird allerdings kein Neustart, sondern eine Fortsetzung. Eine Quelle gibt sogar an, dass man alle Ereignisse nach dem zweiten Film ignoriert und dort ansetzt und wir quasi neue Fortsetzung von „Die Mumie kehrt zurück“ im Kinos sehen werden.

Universal wollte die Meldung nicht kommentieren, der Schritt würde mich allerdings nicht überraschen und die Quelle ist zuverlässig. Weitere Details stehen noch aus, da der Film aber noch geplant wird, dürfte er nicht vor 2027 in die Kinos kommen.