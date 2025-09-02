News

Die nächste Xbox könnte sehr teuer werden

Autor-Bild
Von
| 1 Kommentar
Xbox 2024 Header

Die Preise für Konsolen sind seit dem Start der aktuellen Konsolengeneration (mit Blick auf die UVP) gestiegen und die neue Pro-Version der PlayStation 5 liegt sogar bei fast 800 Euro. Konsolen sind mittlerweile sehr teuer und werden noch teurer.

Wie man hört, wird die kommende Xbox die neue AMD Magnus APU nutzen und in Kombination mit einem offenen Ansatz und Stores von Drittanbietern wird daher im Moment spekuliert, ob sich der Preis der nächsten Xbox vielleicht sogar verdoppelt.

Sollte sich Microsoft wirklich für Steam und Co. öffnen, dann könnte man die neue Hardware nicht mehr kostendeckend oder mit Verlust verkaufen, das würde dann jedenfalls keinen Sinn ergeben, denn dieser Ansatz macht nur dann Sinn, wenn ein Ökosystem geschlossen ist. Ein offenes Ökosystem bedeutet nämlich Konkurrenz.

Bei der nächsten Xbox dürften also viele Einnahmen aus dem Xbox Store (bei dem Microsoft 30 Prozent von einem Verkauf bekommt) wegfallen. So kann man es sich erlauben, dass man die Hardware kostendeckend oder eben mit Verlust verkauft.

Konkret bedeutet das, dass der Nachfolger der Xbox Series X, die 2020 bei 500 Euro startete, bei 1.000 Euro liegen könnte. Falls Microsoft damit Gewinn machen möchte, es wäre natürlich möglich, dass man dennoch auf diesen verzichten wird.

Playstation Logo 2024 Header

Sony plant eine „große PlayStation-Präsentation“ für September

Sony kündigte diese Woche eine neue State of Play an, allerdings für ein Spiel von einem Drittanbieter, denn morgen zeigt…

2. September 2025 | Jetzt lesen →

Fehler melden1 Kommentar

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

  1. chrimehl 👋
    sagt am

    Ich habe seit der 360 alle Varianten der Xbox gehabt (außer der Series S), ebenso wie die jeweilige aktuelle Playstation und Nintendo-Konsole. So wie sich das aktuell abspielt bei Microsoft, können die für die nächste Xbox-Konsole auch 2000 Euro verlangen. Warum sollte die sich noch jemand kaufen, wenn alle bisherigen Exklusiv-Titel auch auf der PS5/6 bzw. Switch 2 landen werden? Mal davon ab, das ja selbst die bisherigen Exklusiv-Titel in der aktuellen Generation (bis auf Forza Horizon) deutlich hinter den Erwartungen zurückgeblieben sind.

    Antworten

Du bist hier:
mobiFlip / News / Die nächste Xbox könnte sehr teuer werden
Weitere Neuigkeiten
Amazon startet Google Pixel Week
in Smart Home
Playstation Logo 2024 Header
Sony plant eine „große PlayStation-Präsentation“ für September
in Events
Ice 4 Baureihe 412
Probe BahnCard schon ab 9,99 € – Bahn startet neue Rabattaktion
in Mobilität
Google Pixel 9a Hand
Google Pixel 10: Neues Basismodell für 2026 sorgt schon für Kritik
in Smartphones
N26 Sim
N26 senkt Preise für Mobilfunktarife
in Fintech
Rayman Header
Rayman kommt zurück (aber es dauert noch)
in Gaming
Apple Airpods Header
Apple AirPods Pro 3 kommen: Das sind die drei großen Neuerungen
in Audio
Smart #2 kommt und kehrt zurück zu den Wurzeln
in Mobilität
Hyundai Ioniq 3 kommt: Das „günstige“ Elektroauto macht sich bereit
in Mobilität
Nintendo spendiert der Switch 2 ein Update
in Firmware und OS