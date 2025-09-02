Sony plant eine „große PlayStation-Präsentation“ für September

Sony kündigte diese Woche eine neue State of Play an, allerdings für ein Spiel von einem Drittanbieter, denn morgen zeigt man uns 30 Minuten lang 007 First Light. Für mich zwar ein großes Highlight, aber ehrlich gesagt doch ein bisschen wenig.

Doch keine Sorge, das ist noch nicht alles, so William R. Aguilar. Er schließt sich hier einer älteren Meldung an und wirft eine „große PlayStation-Präsentation“ in den Raum. Unklar ist jedoch, ob wir wirklich ein PlayStation Showcase bekommen.

Viele Fans hoffen, dass Sony mal wieder ein richtig großes Event abhält und nicht nur kleinere State of Play-Ausgaben. Ich würde mir das auch wünschen, gehe allerdings davon aus, dass wir erst 2026 wieder ein richtiges Showcase sehen.