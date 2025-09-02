Events

Sony plant eine „große PlayStation-Präsentation“ für September

Autor-Bild
Von
|
Playstation Logo 2024 Header

Sony kündigte diese Woche eine neue State of Play an, allerdings für ein Spiel von einem Drittanbieter, denn morgen zeigt man uns 30 Minuten lang 007 First Light. Für mich zwar ein großes Highlight, aber ehrlich gesagt doch ein bisschen wenig.

Doch keine Sorge, das ist noch nicht alles, so William R. Aguilar. Er schließt sich hier einer älteren Meldung an und wirft eine „große PlayStation-Präsentation“ in den Raum. Unklar ist jedoch, ob wir wirklich ein PlayStation Showcase bekommen.

Viele Fans hoffen, dass Sony mal wieder ein richtig großes Event abhält und nicht nur kleinere State of Play-Ausgaben. Ich würde mir das auch wünschen, gehe allerdings davon aus, dass wir erst 2026 wieder ein richtiges Showcase sehen.

The Last Of Us Part 1 Und 2

PlayStation: Sony spricht über aktuelle Fehler und die Zukunft

Sony blickt auf ein paar gescheiterte Projekte in den letzten Monaten, wenn es um die PlayStation Studios geht. Das populärste…

1. September 2025 | Jetzt lesen →

Fehler meldenKommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / News / Events / Sony plant eine „große PlayStation-Präsentation“ für September
Weitere Neuigkeiten
Ice 4 Baureihe 412
Probe BahnCard schon ab 9,99 € – Bahn startet neue Rabattaktion
in Mobilität
Google Pixel 9a Hand
Google Pixel 10: Neues Basismodell für 2026 sorgt schon für Kritik
in Smartphones
N26 Sim
N26 senkt Preise für Mobilfunktarife
in Fintech
Rayman Header
Rayman kommt zurück (aber es dauert noch)
in Gaming
Apple Airpods Header
Apple AirPods 3 kommen: Das sind die drei großen Neuerungen
in Audio
Smart #2 kommt und kehrt zurück zu den Wurzeln
in Mobilität
Hyundai Ioniq 3 kommt: Das „günstige“ Elektroauto macht sich bereit
in Mobilität
Nintendo spendiert der Switch 2 ein Update
in Firmware und OS
Apple iPhone 17 Pro: Kommt endlich eine lang erwartete Funktion?
in Smartphones
The Last Of Us Part 1 Und 2
PlayStation: Sony spricht über aktuelle Fehler und die Zukunft
in Gaming