Gaming

Die PlayStation 6 kommt ohne integriertes Laufwerk

Autor-Bild
Von
| 1 Kommentar
Sony Playstation 5 Ps5 Pro Header

Sony hat sich bei der PlayStation 5 mit der Slim- und Pro-Version für einen Schritt entschieden, der nicht jedem gefällt, denn das Laufwerk ist nicht mehr direkt in die Konsole integriert. Man kann das Laufwerk aber, sofern man möchte, nachrüsten.

PlayStation 6: Laufwerk separat erhältlich

Diesen Weg wird Sony laut dem sehr zuverlässigen Tom Henderson von Insider Gaming auch bei der PlayStation 6 gehen. Also keine Sorge, wir bekommen noch keine Konsole ohne Laufwerk, die PS6 hat laut Quelle eins, aber es ist getrennt.

Sony Playstation 5 Neu 2024 Laufwerk

Warum macht Sony das? Es gibt zwei Gründe. Der eine ist, dass die Konsolen sowieso immer digitaler werden und der Fokus auf digitale Käufe rückt, viele (und dazu gehöre ich) benötigen in der heutigen Zeit eigentlich kein Laufwerk mehr.

Der Hauptgrund sind aber geringere Produktionskosten, denn so kann Sony, wie bei der PlayStation 5 Slim, eine Version fertigen lassen und verkauft das Laufwerk dann einfach separat (so wirkt auch die UVP ohne das Laufwerk noch etwas attraktiver).

Die PS5-Nutzer haben diese Vorgehensweise außerdem akzeptiert, daher gibt es keinen Grund, warum Sony das bei der PS6 ändern sollte. Aber wie gesagt, die gute Nachricht dieser Meldung ist, dass die neue PlayStation weiterhin ein Laufwerk hat.

Apple Airpods Header

Apple AirPods „Ultra“: Sehen wir ein ganz neues Highend-Modell?

Apple bietet aktuell die AirPods und die AirPods Pro als kompakte Kopfhörer an, es gibt zwar noch die AirPods Max…

8. September 2025 | Jetzt lesen →

Fehler melden1 Kommentar

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

  1. Felix 🔆
    sagt am

    Bin froh wenn es überhaupt noch ein Laufwerk geben wird.

    Antworten

Du bist hier:
mobiFlip / News / Gaming / Die PlayStation 6 kommt ohne integriertes Laufwerk
Weitere Neuigkeiten
Avm Fritzbox 7530 Ax
FRITZ!Box 7530 AX wird mit FRITZ!OS 8.20 versorgt
in Firmware und OS
mobiFlip verbessert Tarifvergleich für SIM-only-Angebote
in Tarife
Apple iPhone 17: Hier sehen wir wohl das ganz neue Zubehör
in Zubehör
Cupra El Born Licht Header
Volkswagen: „Wir investieren weiterhin in Seat“
in Mobilität
Volkswagen Id. Gti Concept
Der neue VW ID.3 wird noch kein VW ID Golf
in Mobilität
Apple Airpods Header
Apple AirPods „Ultra“: Sehen wir ein ganz neues Highend-Modell?
in Audio
Nothing Ear 3 kommt: Datum für neuen Kopfhörer
in Audio
Samsung Galaxy S25 Ultra Hand
Samsung beendet Beta-Marathon: One UI 8 (Android 16) steht kurz vor Release
in Firmware und OS
Neue Elektroautos überraschen im Sicherheitstest
in Mobilität
Dwd Warnwetter
DWD WarnWetter: Neue Winddarstellung und mehr
in Dienste