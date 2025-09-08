Die PlayStation 6 kommt ohne integriertes Laufwerk

Sony hat sich bei der PlayStation 5 mit der Slim- und Pro-Version für einen Schritt entschieden, der nicht jedem gefällt, denn das Laufwerk ist nicht mehr direkt in die Konsole integriert. Man kann das Laufwerk aber, sofern man möchte, nachrüsten.

PlayStation 6: Laufwerk separat erhältlich

Diesen Weg wird Sony laut dem sehr zuverlässigen Tom Henderson von Insider Gaming auch bei der PlayStation 6 gehen. Also keine Sorge, wir bekommen noch keine Konsole ohne Laufwerk, die PS6 hat laut Quelle eins, aber es ist getrennt.

Warum macht Sony das? Es gibt zwei Gründe. Der eine ist, dass die Konsolen sowieso immer digitaler werden und der Fokus auf digitale Käufe rückt, viele (und dazu gehöre ich) benötigen in der heutigen Zeit eigentlich kein Laufwerk mehr.

Der Hauptgrund sind aber geringere Produktionskosten, denn so kann Sony, wie bei der PlayStation 5 Slim, eine Version fertigen lassen und verkauft das Laufwerk dann einfach separat (so wirkt auch die UVP ohne das Laufwerk noch etwas attraktiver).

Die PS5-Nutzer haben diese Vorgehensweise außerdem akzeptiert, daher gibt es keinen Grund, warum Sony das bei der PS6 ändern sollte. Aber wie gesagt, die gute Nachricht dieser Meldung ist, dass die neue PlayStation weiterhin ein Laufwerk hat.