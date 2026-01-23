Xbox Studios: Forza Horizon 6 und Fable als Highlights für 2026

Die Xbox Studios haben diese Woche zwei große Highlights für 2026 etwas näher im Details vorgestellt, ein Kracher kommt im Frühjahr, der andere im Herbst. Den Anfang macht Forza Horizon 6, was wie erwartet am 19. Mai 2026 erscheint.

Für mich eines der Highlights in diesem Jahr, ich habe Forza Horizon 5 immer mal wieder eine Weile gezockt, das ist so ein Spiel, welches ich selten viele Stunden am Stück, aber immer wieder zocke. Die PS5-Version kommt leider erst Ende 2026.

Dafür gibt es die PS5-Version bei Fable, dem zweiten Blockbuster für 2026, der im Herbst erscheint, direkt zum Start. Ein genaues Datum nennt man nicht, aber ich wette, dass Microsoft dieses Spiel im Sommer auf das Frühjahr 2027 verschiebt.

Der November ist mit GTA 6 geblockt, der Dezember auch noch, bleibt also nur der Oktober, und ich vermute, dass man noch nicht sicher ist, ob das klappt. Daher nur ein „Herbst“ statt Datum. Schauen wir mal, im Sommer sind wir sicher schlauer.

Doch es gab noch zwei weitere Spiele für 2026 im Rahmen des Events, das neue Spiel von Double Fine konnte mich aber gar nicht abholen. Kiln ist ein Multiplayer-Töpfer-Spiel, welches zwar kreativ aussieht, mich aber so gar nicht anspricht.

Dafür konnte mich Beast of Reincarnation von Game Freak schon eher überzeugen und wenn man sich den Trailer so anschaut, dann kann man sich wirklich die Frage stellen, warum die Entwickler von Pokémon die Pokémon-Spiele so abartig scheiße aussehen lassen. Hat man hier einfach nur viel mehr Budget als bei Nintendo?

Das wäre jedenfalls eine Optik, die auch Pokémon-Fans verdient hätten, aber wenn die eben immer wieder die miserable Optik der letzten Jahre kaufen, dann sieht man bei Nintendo sicher keinen Anreiz, dass ein Pokémon gut aussehen muss.