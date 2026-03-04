Die riskante Wette von Mazda: Immer teurer und kaum elektrisch

Mobilität

In den letzten Jahren wollten viele Automarken den Wandel der Branche nutzen, um sich höher zu positionieren. Klar, so kann man die Gewinnmarge steigern und die Kosten besser stemmen. Einige Marken, wie Mercedes, lieferten sogar noch eine schlechtere Qualität und wollten das Maximum aus der neuen Strategie holen.

Mazda wird im Schnitt immer teurer

Doch die meisten scheiterten damit, wie mittlerweile klar ist. Anders sieht das bei Mazda aus, so Mazda-Deutschlandchef Bernhard Kaplan in der Automobilwoche, denn man konnte den Listenpreis bei der Marke letztes Jahr um etwa 2.500 Euro steigern und die „durchschnittlichen Listenpreise steigen seit Jahren deutlich“.

Die Autos von Mazda werden teurer und gleichzeitig sind vor allem die Modelle im oberen Segment beliebt bei uns. Wobei man auch anmerken muss, dass mit dem Wegfall des Volumenmodells CX-5 auch ein hoher Einbruch von 10 Prozent dazu kam, eine höhere Positionierung hat also auch Auswirkungen auf die Stückzahlen.

Doch Mazda möchte das mit der Neuauflage in diesem Jahr ändern, der neue CX-5 soll wieder für mehr Volumen sorgen. Mal schauen, wie sich das im Schnitt auf den Preis auswirken wird. Und wie sieht es im vollelektrischen Segment aus? Bisher miserabel, aber da soll dieses Jahr ein wichtiger Wendepunkt für Mazda anstehen.

Mazda will mehr Elektroautos verkaufen

Von etwa 1.700 Elektroautos möchte man sich bei uns auf knapp 8.000 Einheiten steigern und Deutschland soll „einen wichtigen Beitrag für die europäischen CO₂-Ziele“ leisten. Dabei setzt Mazda auf Technik aus China, das erste Elektroauto von Mazda selbst wird noch viele Jahre dauern und kommt nicht vor 2029 zu uns.

Mal schauen, ob die Strategie, mit der Mazda trotz des Einbruchs zufrieden zu sein scheint, weiter aufgeht. Einige Marken lenken ja gerade wieder um. Mazda hat aber auch Glück, dass die Nachfrage nach Elektroautos etwas abgeflacht ist, das hilft, da man hier nicht gut aufgestellt ist. Das wird aber auch nicht ewig so bleiben.

Skoda Epiq: Das steckt im neuen Elektroauto

Skoda baut sein Portfolio an Elektroautos in diesem Jahr aus und bringt nicht nur ein neues Flaggschiff mit dem Peaq,…

3. März 2026 | Jetzt lesen →

