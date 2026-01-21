Mazda setzt auf Verbrenner: Das „echte“ Elektroauto kommt viel später

Mazda ist mit seinem ersten Elektroauto gescheitert und will es in diesem Jahr mit einem elektrischen Duo aus China versuchen. Doch darauf liegt kein Fokus, denn eigentlich will Mazda lieber Verbrenner verkaufen und hat ein anderes Highlight.

Das Unternehmen aus Japan arbeitet zwar schon an einer eigenen Plattform für Elektroautos, aber diese verspätet sich, was bereits bekannt war. Und es wird noch eine ganze Weile dauern, laut Nikkan Jidosha dauert es sogar noch bis 2029. Ein Problem in der Entwicklung und wir sind sogar schon im kommenden Jahrzehnt.

Daher passt Mazda die Strategie laut Quelle an und fokussiert sich jetzt mehr auf Hybrid-Modelle. Es ist unklar, ob vor 2029 überhaupt weitere Elektroautos auf den Markt kommen oder ob Mazda das neue China-Duo jetzt vier volle Jahre ausreizt.

Der erste Versuch ist gescheitert, beim zweiten sind viele skeptisch, schauen wir also mal, ob es reicht, wenn man erst im neuen Jahrzehnt bei Elektroautos richtig durchstartet. Das könnten durchaus harte Jahre für Mazda in nächster Zeit werden.