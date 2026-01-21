Mobilität

Mazda setzt auf Verbrenner: Das „echte“ Elektroauto kommt viel später

Autor-Bild
Von
| 1 Kommentar

Mazda ist mit seinem ersten Elektroauto gescheitert und will es in diesem Jahr mit einem elektrischen Duo aus China versuchen. Doch darauf liegt kein Fokus, denn eigentlich will Mazda lieber Verbrenner verkaufen und hat ein anderes Highlight.

Das Unternehmen aus Japan arbeitet zwar schon an einer eigenen Plattform für Elektroautos, aber diese verspätet sich, was bereits bekannt war. Und es wird noch eine ganze Weile dauern, laut Nikkan Jidosha dauert es sogar noch bis 2029. Ein Problem in der Entwicklung und wir sind sogar schon im kommenden Jahrzehnt.

Daher passt Mazda die Strategie laut Quelle an und fokussiert sich jetzt mehr auf Hybrid-Modelle. Es ist unklar, ob vor 2029 überhaupt weitere Elektroautos auf den Markt kommen oder ob Mazda das neue China-Duo jetzt vier volle Jahre ausreizt.

Der erste Versuch ist gescheitert, beim zweiten sind viele skeptisch, schauen wir also mal, ob es reicht, wenn man erst im neuen Jahrzehnt bei Elektroautos richtig durchstartet. Das könnten durchaus harte Jahre für Mazda in nächster Zeit werden.

Hyundai Ioniq 3 kommt 2026: Das Datum steht

Hyundai baut sein Portfolio an Elektroautos endlich auch nach unten aus und folgt damit Kia, die hier schon eine deutlich…

21. Januar 2026 | Jetzt lesen →

Fehler melden1 Kommentar

   

Durch Kommentieren stimmst du unserer Netiquette und Datenschutzerklärung zu.

  1. rogh 💎
    sagt am

    Mazda setzt auf Saurier und könnte damit das gleiche Schicksal erleiden. Was sehr schade ist. Chance vertan auch beim nächsten MX5 der als NE-Modell super einen elektrischen Antrieb hätte vertragen können.

    Man könnte auch sagen: Sie wissen nicht, wohin und gehen in die Regression im psychologischen Sinne.

    Antworten

Du bist hier:
mobiFlip / Mobilität / Mazda setzt auf Verbrenner: Das „echte“ Elektroauto kommt viel später
Weitere Neuigkeiten
Samsung Galaxy S25 Ultra Hand
Samsung Galaxy S26 hat ein überraschendes Datum
in Smartphones
Hyundai Ioniq 3 kommt 2026: Das Datum steht
in Mobilität
Fritzbox Glasfaser Header
DNS:NET dreht den Sozialtarif auf 1.000 MBit/s hoch
in Tarife
Mogelpackung des Jahres gekürt: Milka verliert Kunden und Vertrauen
in Handel
Jabra präsentiert die neue Kopfhörer-Generation
in Audio
Apple Macbook Pro 2021 Tastatur
Unsere Kommentarregeln für einen respektvollen Austausch
in Internes
Apple iPhone 18 Pro und das große Rätselraten
in Smartphones
O2 2
O2: Geld zurück bei schlechtem Netz
in Provider
Vodafone Glasfaser
Vodafone verstärkt sein Gigabit-Netz
in Vodafone
Philips Hue Birne Licht Header
Philips Hue Neujahrsangebote verlängert – Bridge Pro auch dabei
in Smart Home | Update