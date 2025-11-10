Die Zukunft von Halo Infinite ist nicht „unendlich“

Gaming

Halo Infinite sollte eigentlich ein Halo für viele Jahre sein, mindestens 10 Jahre waren bei den Halo Studios für den Support vorgesehen. Doch dieses Versprechen wird man nicht einhalten, denn in diesem Monat kommt schon das letzte Update.

Damit ist das Spiel also abgeschlossen und der Fokus des Entwicklerstudios rückt auf die neuen Projekte. Moment, Mehrzahl? Ja, denn man hat bestätigt, dass im Moment mehrere Halo-Spiele in Entwicklung sind. Das Remake ist schon offiziell.

Nach dem Remake von Halo 1 sollen in den Jahren danach noch Halo 2 und Halo 3 als Remake folgen, allerdings ohne Multiplayer-Modus. Multiplayer-Fans von Halo müssen sich also bis zum nächsten Hauptspiel gedulden und das ist vermutlich noch einige Jahre entfernt. Daher wundert es mich, dass der Support jetzt endet.

