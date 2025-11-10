Gaming

Microsoft plant „neue“ Xbox angeblich für 2026

Autor-Bild
Von
|
Xbox Logo Header 2025

Was ist eine Xbox? Alles ist eine Xbox, wenn es nach Microsoft geht, daher wird es zunehmend schwer den Begriff zu definieren. Die meisten denken aber weiterhin an eine klassische Box für den TV von Microsoft und so eine ist offiziell in Entwicklung.

Wann kommt diese? Vermutlich 2027, zusammen mit der PlayStation 6, so Jez Cordon von Windows Central in seinem Podcast. Doch Microsoft entschied sich in diesem Jahr erstmals für eine Hardware-Partnerschaft mit einem Drittanbieter.

Mit Asus brachte man 2025 einen Xbox-Handheld auf den Markt und laut Quelle soll es auch 2026 neue Xbox-Hardware geben. Angeblich sei ein kleiner PC mit Xbox-Branding vorgesehen, unklar ist aber nur, wer diesen PC mit Microsoft baut.

Sollte das stimmen, dann wäre das mit Blick auf das Marketing schwierig, denn es sollen kurze Zeit später ein PC und ein Handheld von Microsoft selbst kommen, die beide als „echte“ Xbox vermarktet werden. Die Grenzen verschwimmen also und das gibt Microsoft irgendwann die Chance, sich von Xbox-Hardware zu trennen.

Mein Tipp der Woche: Cyberpunk Edgerunners

Cyberpunk: Edgerunners ist eine animierte Serie, die exklusiv bei Netflix zu sehen ist und auf dem Spiel Cyberpunk 2077 basiert.…

9. November 2025 | Jetzt lesen →

Fehler meldenKommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / News / Gaming / Microsoft plant „neue“ Xbox angeblich für 2026
Weitere Neuigkeiten
Amazon Echo Dot Max im Test: Großes Upgrade mit einem Nachteil
in Smart Home
Samsung bleibt Nummer 1 bei den Smartphones
in Smartphones
Mein Tipp der Woche: Cyberpunk Edgerunners
in Kommentar
Dkb Header
backFlip 45/2025: DKB startet neue Tagesgeld-Zinsaktion – auch für Bestandskunden
in backFlip
Hochbahn und suena energy starten hybrides Energiemodell
in Mobilität
Polestar 4 Laden
ADAC-Test: Schwächen beim Laden entlang der Autobahnen
in Mobilität
Deutsche setzen weiter auf Bekannte statt auf KI bei der Immobiliensuche
in Gesellschaft
Unfall
Kfz-Versicherung im Jahresvergleich deutlich teurer
in Marktgeschehen
Tchibo Mobil Logo
Tchibo startet „Turbo-Aktion“ für Homespot-Tarife – doppeltes Volumen zum alten Preis
in Tarife
Vodafone 4
Vodafone vernetzt sich neu: Wie Inter.link Europas Datenaustausch verändert
in News