Microsoft plant „neue“ Xbox angeblich für 2026

Was ist eine Xbox? Alles ist eine Xbox, wenn es nach Microsoft geht, daher wird es zunehmend schwer den Begriff zu definieren. Die meisten denken aber weiterhin an eine klassische Box für den TV von Microsoft und so eine ist offiziell in Entwicklung.

Wann kommt diese? Vermutlich 2027, zusammen mit der PlayStation 6, so Jez Cordon von Windows Central in seinem Podcast. Doch Microsoft entschied sich in diesem Jahr erstmals für eine Hardware-Partnerschaft mit einem Drittanbieter.

Mit Asus brachte man 2025 einen Xbox-Handheld auf den Markt und laut Quelle soll es auch 2026 neue Xbox-Hardware geben. Angeblich sei ein kleiner PC mit Xbox-Branding vorgesehen, unklar ist aber nur, wer diesen PC mit Microsoft baut.

Sollte das stimmen, dann wäre das mit Blick auf das Marketing schwierig, denn es sollen kurze Zeit später ein PC und ein Handheld von Microsoft selbst kommen, die beide als „echte“ Xbox vermarktet werden. Die Grenzen verschwimmen also und das gibt Microsoft irgendwann die Chance, sich von Xbox-Hardware zu trennen.