Mobilität

Dienstwagen-Check: Politiker setzen wieder stärker auf Verbrenner

René Hesse
Von
1 Kommentar
Verbrenner (KI)

Die Deutsche Umwelthilfe bewertet 160 von 249 untersuchten Dienstwagen von Spitzenpolitikern mit einer roten Karte.

Beim Dienstwagen-Check 2026 überschreiten damit rund 64 Prozent der Fahrzeuge den angesetzten EU-Flottengrenzwert. Gleichzeitig sank der Anteil vollelektrischer Dienstwagen gegenüber 2025. Nur noch 90 Fahrzeuge und damit 36 Prozent fahren rein elektrisch.

Plug-in-Hybride stellen mit 42 Prozent inzwischen die größte Gruppe. Nach Berechnungen der Deutschen Umwelthilfe fahren sie im Dienstbetrieb lediglich rund 11 Prozent ihrer Strecken elektrisch.

Im Schnitt kommen sie auf 179 Gramm CO₂ je Kilometer. Reine Verbrenner erreichen 193 Gramm, Elektroautos unter Einrechnung des Strommixes 62 Gramm.

Dienstwagen-Check 2026 zeigt große Unterschiede

Einige Ergebnisse fallen besonders deutlich aus:

  • Justizministerin Stefanie Hubig und Familienministerin Karin Prien kommen auf jeweils 196 Gramm CO₂ je Kilometer.
  • Hendrik Wüst, Manuela Schwesig und Kai Wegner erreichen jeweils 262 Gramm.
  • Entwicklungsministerin Reem Alabali-Radovan liegt mit 64 Gramm vorn.
  • Mehrere Politiker wechselten laut DUH von Elektroautos zurück zu Plug-in-Hybriden.

Die Ergebnisse des DUH-Dienstwagenchecks im Detail:

Die DUH fordert Bund und Länder auf, bei Neubeschaffungen stärker auf effiziente Elektroautos zu setzen. Die Untersuchung basiert auf einer Abfrage von Januar bis Juni 2026 und berücksichtigt unter anderem WLTP-Werte sowie angepasste Verbrauchsannahmen für Plug-in-Hybride.

Ich finde vor allem den sinkenden Elektro-Anteil bemerkenswert. Gerade bei regelmäßig erneuerten Dienstwagen wäre zu erwarten, dass effiziente elektrische Modelle eher zulegen als wieder an Boden verlieren. Aber in diesem Bereich hakt es bekanntlich auch auf EU-Ebene.

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  1. Robert 🔅
    sagt am

    Die Eliten kennen die Nachteile der Elektromobilität und wollen sich selber lieber nicht damit belasten, aber der Pöbel darf ruhig durch immer mehr Steuern, Verbote und Abgaben zur Nutzung gedrängt werden. 👏

    Antworten

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