Diese App durchsucht mehrere Mediatheken

Die Plattform Vavideo hat eine native App zur Suche in öffentlich-rechtlichen Mediatheken veröffentlicht.

Die kostenlose Anwendung ist seit wenigen Tagen online und ermöglicht die Suche über gängige Mediatheken der öffentlich-rechtlichen Sender. Nutzer können gezielt nach Sendungen, Kategorien sowie Inhalten bestimmter Tage und Sender recherchieren. Ein integriertes TV-Programm unterstützt die Filterung der Ergebnisse.

Funktionen und Technik der neuen Vavideo App im Überblick

Nach Angaben des Entwicklers lassen sich einzelne Inhalte bewerten und über Mediathek-Links oder Direktlinks in verschiedenen Qualitätsstufen aufrufen oder abspeichern. Die App kommuniziert über eine JSON-Schnittstelle und soll dadurch eine hohe Performance bieten.

Zentrale Funktionen im Überblick

Suche über mehrere ÖR-Mediatheken

Filter nach Tag, Sender und Kategorie

Bewertung einzelner Inhalte

Direktlinks in unterschiedlichen Qualitätsstufen

Unter macOS mit Apple Silicon kann laut Entwickler auch die iPad-Version genutzt werden. Damit positioniert sich die App als mögliche Alternative zu früheren Mediathek-Anwendungen. Ich halte die gebündelte Suche und die Direktlinks für besonders praxisnah, da sie den Zugriff auf Inhalte deutlich vereinfachen. Einen Test ist die App auf jeden Fall wert.