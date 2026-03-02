News

Diese App durchsucht mehrere Mediatheken

Die Plattform Vavideo hat eine native App zur Suche in öffentlich-rechtlichen Mediatheken veröffentlicht.

Die kostenlose Anwendung ist seit wenigen Tagen online und ermöglicht die Suche über gängige Mediatheken der öffentlich-rechtlichen Sender. Nutzer können gezielt nach Sendungen, Kategorien sowie Inhalten bestimmter Tage und Sender recherchieren. Ein integriertes TV-Programm unterstützt die Filterung der Ergebnisse.

Funktionen und Technik der neuen Vavideo App im Überblick

Nach Angaben des Entwicklers lassen sich einzelne Inhalte bewerten und über Mediathek-Links oder Direktlinks in verschiedenen Qualitätsstufen aufrufen oder abspeichern. Die App kommuniziert über eine JSON-Schnittstelle und soll dadurch eine hohe Performance bieten.

Zentrale Funktionen im Überblick

  • Suche über mehrere ÖR-Mediatheken
  • Filter nach Tag, Sender und Kategorie
  • Bewertung einzelner Inhalte
  • Direktlinks in unterschiedlichen Qualitätsstufen

Unter macOS mit Apple Silicon kann laut Entwickler auch die iPad-Version genutzt werden. Damit positioniert sich die App als mögliche Alternative zu früheren Mediathek-Anwendungen. Ich halte die gebündelte Suche und die Direktlinks für besonders praxisnah, da sie den Zugriff auf Inhalte deutlich vereinfachen. Einen Test ist die App auf jeden Fall wert.

HBO Max und Paramount+ werden ein Dienst

Netflix hat sich zurückgezogen und Paramount übernimmt Warner Bros., womit man zusammen übrigens fast 80 Milliarden Dollar Schulden hat. Wenn…

2. März 2026 | Jetzt lesen →

