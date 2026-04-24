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Škoda startet Bestellungen für überarbeitete Elektro-SUV

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| 3 Kommentare
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Der Automobilhersteller Škoda startet den Bestellprozess für das Modelljahr 2027 seiner Elektro-SUV Elroq und Enyaq.

Škoda bietet den Elroq und den Enyaq zum Modelljahr 2027 auch wieder als 60-Varianten an. Gleichzeitig führt das Unternehmen eine neue Angebotsstruktur mit den Ausstattungslinien Essence und Selection ein. Ergänzend bleiben laut Unternehmensangaben auch Sportline- und RS-Versionen verfügbar.

Die Einstiegspreise beginnen beim Elroq Essence 60 bei 37.390 Euro und beim Enyaq Essence 60 bei 42.990 Euro. Die Ausstattungslinie Essence ist ausschließlich mit den 60-Varianten kombinierbar, während Selection auch weitere Leistungsstufen umfasst. Das Enyaq Coupé ist ebenfalls Teil des Angebots, jedoch nicht in allen Varianten erhältlich.

Neue Ausstattung und Technik im Modelljahr 2027

Zu den technischen Neuerungen zählen laut Škoda ein überarbeitetes Infotainment-System auf Android-Basis, One Pedal Driving sowie bidirektionale Ladefunktionen wie Vehicle to Load und Vehicle to Home. Zusätzlich gibt es eine neue Phonebox mit Qi2-Standard und ein Ablagefach unter der Fronthaube.

Wichtige Änderungen im Überblick

  • Neue Ausstattungslinien Essence und Selection
  • Rückkehr der 60-Varianten als Einstiegsmodelle
  • Android-basiertes Infotainment und neue Ladefunktionen
  • Erweiterte Stauraumlösungen wie Frunk

Darüber hinaus erhöht Škoda bei mehreren Varianten die Anhängelasten deutlich. So kann der Enyaq 85 künftig bis zu 2.000 Kilogramm ziehen, während die RS-Modelle sogar bis zu 2.200 Kilogramm erreichen. Auch beim Elroq wurden die Werte teilweise deutlich angehoben.

Skdoa Enyaq 2026 Versionen

Skoda Elroq 2026 Versionen

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  1. Athlonet 🎖
    sagt am

    Skoda bekommt jetzt durch die Bank nur noch den 77kWh Akku (die RS Modelle hatten bisher den 79kWh Akku mit 185kW Ladeleistung). Finde ich interessant.

    Antworten
  2. Dom 🏆
    sagt am

    29 Minuten sind ja leider auch für 400V mittlerweile kein guter Wert mehr. Finde es schade, dass sie da nicht auch ansetzen konnten

    Antworten
    1. Julian II. 🌟
      sagt am zu Dom ⇡

      tatsächlich habe ich auch als erstes auf die kwh, max Ladekapa und Ladezeit geschaut.
      Vermutlich muss es irgendwo Unterschiede zu VW/Audi geben ;)

      Antworten

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