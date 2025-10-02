Mobilität

Diese Neuerung sorgt für viel Kritik bei Porsche

Das hat man sich bei Porsche sicher auch anders vorgestellt, denn eigentlich wollte man mit dem neuen Infotainmentsystem, welches nächstes Jahr mit dem Cayenne startet, alles besser machen. Die Marke wollte endlich wieder moderner wirken.

Doch die Kritik ist groß, teilweise sehr groß. Egal ob bei den sozialen Kanälen von Porsche, wo die Marke sonst sehr gut wahrgenommen wird, oder bei YouTube, wo man erste Videos der Displays sieht. Vor allem ein Display gefällt vielen nicht gut:

Ich gehöre zu denen, die Porsche in den letzten Jahren gerne mal für ein veraltetes Infotainmentsystem kritisiert haben, aber ich finde auch, dass man es mit dem Macan schon ganz solide gemacht hat. Das hier wirkt wirklich nicht gut durchdacht.

Ein gebogenes Display mit Knick in der Mitte spiegelt, es bricht die Inhalte und der untere Teil ist schon wieder so weit unten, dass die Augen zu sehr von der Straße weg wandern. Das ist auch beim Taycan bei der Klimasteuerung nicht gut gelöst.

Porsche Taycan 2025 Innen Neu

Dabei wäre es so simpel. Das Display hinter dem Lenkrad ist gut, richtig gut, das mag ich bis heute. Ein Beifahrerdisplay, welches ja optional ist, finde ich auch okay. Dazu dann einfach nur ein normal großes und modernes Display in der Mitte. Im Querformat, in dieser Preisklasse gerne mit OLED und ohne große Spielereien.

Dazu die aktuelle Software, die ich seit Android Automotive auch okay finde, und noch Apple CarPlay Ultra, und das wäre eine runde Sache. Ich finde, dass Porsche hier zu viel experimentiert und es wirkt, als ob man sich irgendwie abheben will.

Dabei hätte das die Marke nicht nötig, denn ich glaube nicht, dass man sowas von Porsche erwartet. Ich würde einen „normalen“ und eher „klassischen“ Aufbau bei den Displays erwarten und mir von einer solchen Marke eher wünschen, dass man da voll auf Premium setzt, wie mit OLED oder dünnen Rändern um das Display.

Mal schauen, ob Porsche an diesem Ansatz festhält, beim Taycan hat man ja auch aus der Kritik gelernt und es beim Macan besser gemacht. Aber bisher ist das nur Theorie, vielleicht täuschen sich viele auch und der Ansatz ist im Alltag besser.

Polestar bessert beim Flaggschiff endlich nach

Ich weiß nicht, warum Geely die SUV-Flaggschiffe von Volvo und Polestar ohne die 800 Volt-Technik auf den Markt gebracht hat,…

1. Oktober 2025 | Jetzt lesen →

