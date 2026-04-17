Diese Ring-Funktion erkennt jetzt deine Familie automatisch
Das Amazon-Unternehmen Ring führt die Funktion „Bekannte Gesichter“ in Deutschland ein und erweitert damit personalisierte Benachrichtigungen an der Haustür.
Die neue, optionale Funktion wird laut Unternehmensangaben schrittweise für ausgewählte Geräte ausgerollt. Ziel sei es, statt allgemeiner Hinweise konkrete Informationen zu liefern, etwa wenn bekannte Personen wie Familienmitglieder oder Freunde vor der Tür stehen. Nutzer können Benachrichtigungen gezielt anpassen und beispielsweise eigene Bewegungen ausblenden.
Nach Aktivierung erkennen kompatible Geräte Gesichter automatisch, sobald sich Personen der Kamera nähern. In der App lassen sich bis zu 50 Profile anlegen, die über Ereignisverlauf oder Bibliothek erstellt werden. Nicht zugeordnete Gesichter werden laut Ring nach 30 Tagen gelöscht.
Funktion, Datenschutz und Voraussetzungen im Überblick
Wichtige Eckdaten zur Nutzung:
- Funktion ist standardmäßig deaktiviert
- Einwilligung von Besuchern wird empfohlen
- Daten werden verschlüsselt im Konto gespeichert
- Voraussetzung ist ein Premium-Abo
Ring betont, dass alle Daten verschlüsselt und ausschließlich im eigenen Konto gespeichert werden. Eine Weitergabe an Dritte erfolge nicht. Nutzer erhalten eine Benachrichtigung in der App, sobald die Funktion für ihr Gerät verfügbar ist, sofern ein kompatibles Modell und ein entsprechendes Abonnement vorliegen.
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