Dieses Retro-Autoradio kostet fast 800 Euro – und steckt voller Hightech

Blaupunkt stellt auf der IFA 2025 in Berlin mehrere Produktneuheiten vor. Im Fokus stehen ein Retro-Autoradio, ein modernes Multimedia-System sowie zwei E-Bike-Modelle.

Die Messe findet vom 5. bis 9. September 2025 statt, Blaupunkt ist in Halle 22 am Stand 127 vertreten. Das Unternehmen zeigt dort das Autoradio Frankfurt Stereo MB, das im Design den Geräten der 1970er-Jahre ähnelt, technisch aber aktuelle Standards integriert.

Laut Herstellerangaben verfügt es unter anderem über einen DAB+-Empfänger, Bluetooth-Funktion, USB-Ladeoption, Sprachassistenten-Anbindung sowie verschiedene Sound-Features. Der geplante Marktstart ist für den Winter 2025 vorgesehen, der Preis liegt bei 799 Euro (UVP).

Blaupunkt auf der IFA 2025

Neben dem Retro-Modell präsentiert Blaupunkt mit dem Cape Town 948 DAB ein Multimedia-Radio mit 10,1-Zoll-HD-Touchdisplay. Nach Unternehmensangaben unterstützt das Gerät Apple CarPlay, Android Auto und MirrorLink, um Navigation, Musikstreaming und weitere Smartphone-Funktionen zu integrieren. Für den Empfang stehen DAB+ und ein High-End-Tuner bereit, außerdem gibt es mehrere USB-Anschlüsse und vier Kameraeingänge.

Zusätzlich stellt Blaupunkt im Bereich Elektromobilität die beiden E-Bike-Modelle Fridel und Fiene vor. Das 24-Zoll-Modell Fridel bietet laut Hersteller eine Reichweite von bis zu 110 km, einen 600-Wh-Akku und eine 8-Gang-Schaltung von Shimano. Das 20-Zoll-Modell Fiene hebt sich durch einen Magnesiumrahmen, besonders kompakte Faltmaße sowie ein Gewicht von 21 kg hervor. Beide Modelle sind mit Scheibenbremsen ausgestattet.

Wichtige Produkte im Überblick

Retro-Autoradio Frankfurt Stereo MB mit DAB+, Bluetooth und 4 x 75 Watt Ausgangsleistung

Multimedia-System Cape Town 948 DAB mit 10,1-Zoll-Touchdisplay, Apple CarPlay und Android Auto

E-Bike Fridel mit 600-Wh-Akku und Reichweite bis zu 110 km

E-Bike Fiene mit Magnesiumrahmen, kompaktem Faltmaß und 21 kg Gewicht

Ich persönlich finde den Retro-Ansatz beim Frankfurt Stereo MB interessant, frage mich aber, ob das Interesse der Zielgruppe groß genug ist, um den recht hohen Preis zu rechtfertigen.