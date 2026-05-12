Forza Horizon 6 – Launch-Trailer veröffentlicht
Nachdem die Zukunft von Forza Motorsport als Franchise offenbar nicht mehr gesichert ist, will das Entwicklerstudio Playground Games zusammen mit Microsoft hingegen die Videospielreihe Forza Horizon mit Forza Horizon 6 weiter fortsetzen.
Mit dem sechsten Teil der Reihe wurde auch ein langjähriger Wunsch der Community umgesetzt – das Land Japan steht im Mittelpunkt des Games. Das Game startet am 19. Mai zunächst auf der PC- und Xbox-Plattform.
Eine Version für die PlayStation 5 (Pro) soll noch in diesem Jahr folgen, obwohl Microsoft in jüngster Zeit erneut über Exklusivität nachdenkt. Ich gehe aber stark davon aus, dass Forza Horizon 6 auch für die PlayStation-Plattform erscheinen wird.
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