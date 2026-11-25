Volkswagen überdenkt gerade seine Software-Strategie für die Zukunft und man liest immer wieder, dass eine Plattform aus China eine Option wäre. Da ist es wohl kein Zufall, dass sich Wassym Bensaid von Rivian bei LinkedIn gemeldet hat.

Er spricht die Berichte nicht direkt an, aber die Partnerschaft zwischen VW und Rivian wird sicher genau untersucht, immerhin ist das Projekt nicht günstig. Daher wollte Rivian einfach mal grob sagen, wie stolz man auf die Partnerschaft ist.

Zum einen kommt die neue Software bereits im eigenen R2 zum Einsatz, aber man hat auch erneut betont, dass es beim „ID.1“ (der VW ID Up heißen dürfte) weiterhin bei „2027“ bleibt. Die Frage ist aber nicht, wann das Auto angekündigt wird, die spannendere Frage ist, wann es mit einer serienreifen Software ausgeliefert wird.

Doch es hört nicht beim Einsteigermodell von VW auf, denn man testet die neue Software auch gerade mit „zwei Premiummodellen“ aus dem VW-Konzern. Eines dürfte von Audi und das andere von Porsche sein. Bei Audi wird es vermutlich der elektrische A4, bei Porsche wüsste ich aber auch nicht, wo man sie nutzen kann.

Ich vermute aber, selbst wenn die Software (wenn auch nicht im vollen Umfang) mit dem VW ID Up im Jahr 2028 kommt, dass die anderen Marken und die neue SSP-Plattform eher ein Thema für 2030+ sind. Dann wäre es Zeit für einen neuen Elektro-Macan, vielleicht wird Porsche die Rivian-Software mit dem SUV einführen.

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