Smart Home

Digitaler Türspion: Gericht untersagt Nutzung trotz Sehbehinderung

Autor-Bild
Von
| 1 Kommentar

Auch das „Smart Home“ hat seine Grenzen: Ein sehbeeinträchtigter Wohnungseigentümer installierte an seiner Wohnungseingangstür einen digitalen Türspion, um Personen, die sich davor befanden, besser erkennen zu können. Wer gerade nicht vor Augen hat, um welche Geräteart es sich handelt, wird bei Amazon fündig.

Das Gerät speicherte keine Daten dauerhaft und übertrug auch keine Signale an andere Geräte. Die Wohnungseigentümergemeinschaft hatte dem Einbau jedoch nicht zugestimmt, woraufhin Nachbarn gegen die Nutzung des Geräts vor Gericht zogen.

Das Landgericht Karlsruhe entschied, dass der weitere Gebrauch des digitalen Türspions untersagt ist, da die Persönlichkeitsrechte der Kläger verletzt würden.

Auch bei einer Beeinträchtigung durch eine Behinderung müsse vor dem Einbau eine Beschlussfassung der Eigentümergemeinschaft erfolgen. Auf die Entscheidung hat die Bundesgeschäftsstelle der Landesbausparkassen (LBS) aktuell hingewiesen.

Das Urteil stellt klar, dass Sondereigentümer im Wohnungseigentumsrecht eigene Rechte geltend machen und gegen andere Sondereigentümer vorgehen können, wenn diese ihre Persönlichkeitsrechte beeinträchtigen.

Der Einbau eines digitalen Türspions gilt als bauliche Veränderung, die der Genehmigung durch die Eigentümergemeinschaft bedarf – selbst wenn keine dauerhafte Speicherung oder Signalweitergabe erfolgt. Ein Duldungsanspruch besteht nicht, solange kein entsprechender Beschluss vorliegt.

Rechtliche Bewertung und Persönlichkeitsrecht

Das Gericht begründet die Entscheidung mit dem Schutz des allgemeinen Persönlichkeitsrechts und verweist auf frühere Urteile, die Überwachungsmaßnahmen im gemeinschaftlichen Eigentum kritisch bewerten.

Selbst vorübergehende Videoaufnahmen in gemeinschaftlichen Bereichen wie Fluren oder Treppenhäusern können demnach als Eingriff in die Privatsphäre der Nachbarn gewertet werden. Wichtig hierbei: Auch wenn das Gerät nur den Bereich vor der eigenen Wohnungstür erfasst, ist eine Zustimmung der Gemeinschaft erforderlich, da die Wohnungseingangstür zum Gemeinschaftseigentum gehört.

Die rechtliche Lage sieht vor, dass bauliche Veränderungen am Gemeinschaftseigentum nicht ohne Zustimmung der Gemeinschaft vorgenommen werden dürfen. Grundsätzlich kann eine Entscheidung der Eigentümerversammlung auch die Nutzung solcher technischen Geräte erlauben. Bis zu einer solchen Entscheidung besteht jedoch kein Anspruch auf Duldung solcher Maßnahmen, selbst wenn sie aufgrund einer Behinderung gewünscht sind.

Ring 3 Farben

Ring führt Tiererkennung bei Smart Alerts ein

Bereits seit Juli ist eine neue Funktion zur automatischen Tiererkennung in verschiedenen Ring-Kameras und -Türklingeln verfügbar. Die KI-basierte Erweiterung ist…

4. August 2025 | Jetzt lesen →

Kommt über diesen Affiliate-Link ein Einkauf zustande, wird mobiFlip.de u.U. mit einer Provision beteiligt. Für Dich entstehen dabei keine Mehrkosten.



Fehler melden1 Kommentar

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

  1. Cris 👋
    sagt am

    Hart lächerlich.

    Antworten

Du bist hier:
mobiFlip.de / News / Smart Home / ...
Weitere Neuigkeiten
ERGO setzt auf visuelle Schadenserkennung per App
in Mobilität
EnBW erweitert Schnellladenetz am REWE-Center in Braunschweig
in Mobilität
Playstation Icons
PlayStation: Sony hält an Live-Serive-Spielen trotz Kritik fest
in Gaming
Home Assistant Green: Das Profi-Smart-Home für Einsteiger hat mich überzeugt
in Smart Home
Tesla Model 3 2024 Performance Header
Neues Tesla Model 3 mit über 800 km Reichweite
in Mobilität
Computer Online Internet Pc
CCC kritisiert geplantes Sicherheitspaket des Innenministers
in Dienste
Der erste „Xbox-Handheld“ hat einen Preis und ein Datum
in Gaming
Google Tv 2025
Google TV am Ende? Die Zukunft ist „ungewiss“
in News
Blackview MEGA 3 – 12-Zoll-Tablet zum Rabattpreis kaufen
in Tablets | Update
Apple Macbook Pro 2021 Header
Neues MacBook Pro: Apple plant großes Upgrade für 2026
in Computer und Co.