Disney+ 3 Monate kostenlos für Vodafone-Kunden

Im Rahmen seines Treueprogramms „Vodafone Happy“ bietet Vodafone derzeit eine zeitlich befristete Aktion an: Kunden mit einem Vodafone-Mobilfunkvertrag können über die Mein-Vodafone-App drei Monate lang das Streamingangebot von Disney+ kostenlos nutzen.

Es handelt sich um das Standard-Abonnement mit Werbung. Gut zu wissen: Im Junior-Modus wird bei Disney+ keine Werbung angezeigt. Auch Prepaid-Nutzer einer kostenlosen CallYa-(E)SIM-Karte können das Angebot wahrnehmen. Der Gutscheincode muss bis spätestens zum 30. September 2025 über disneyplus.com/redeem eingelöst werden. Ein bereits laufendes Disney+-Abo muss zuvor beendet sein, da der Code nur für Neukunden bzw. inaktive Konten einlösbar ist.

Info Vodafone Happy ist ein Treueprogramm für Vodafone-Kunden, das exklusive Vorteile, Rabatte und Überraschungen bietet. Über die „My Vodafone“-App können die Nutzer jeden Monat neue Angebote aus den Bereichen Shopping und Freizeit einlösen.

Disney+ über Vodafone Happy – solange der Vorrat reicht

Die Teilnahme an der Aktion erfordert ein gültiges Zahlungsmittel und ist nur für Personen ab 18 Jahren mit Wohnsitz in Deutschland möglich. Die Aktion läuft „nur, solange der Vorrat reicht“. Das Angebot richtet sich ausschließlich an Vodafone-Mobilfunkkunden.

Obacht: Wird das Abonnement nicht rechtzeitig vor Ablauf der Gratisphase gekündigt, verlängert es sich automatisch um jeweils einen Monat zum Preis von 5,99 Euro. Eine Kündigung ist jederzeit zum Ende der kostenlosen Laufzeit möglich und kann bereits unmittelbar nach der Buchung erfolgen. Eine Kombination des Gutscheincodes mit anderen Rabatten, Aktionen oder Gutscheinen von Disney+ ist ausgeschlossen.

