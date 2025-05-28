Vodafone führt „Pay by Bank“ in Deutschland ein

Vodafone hat angekündigt, seinen Kunden in Deutschland künftig die Möglichkeit zu bieten, Mobilfunktarife per „Pay by Bank“ zu bezahlen.

Dabei handelt es sich um eine auf Open Banking basierende Zahlungsart, die direkte Überweisungen vom Bankkonto des Kunden ermöglicht. Die technische Umsetzung erfolgt durch eine Kooperation mit den Finanztechnologieunternehmen Tink und Adyen.

Tink ist eine Open-Banking-Plattform und gehört zum Kreditkartenunternehmen Visa. Adyen bietet verschiedene Zahlungs- und Finanzlösungen für Unternehmen an. Gemeinsam stellen sie die Infrastruktur zur Verfügung, mit der Vodafone diese neue Zahlungsoption einführt. Die Zusammenarbeit basiert auf einer bereits bestehenden Partnerschaft der beiden Fintechs.

Eingeschränkte Einführung mit begrenztem Nutzerkreis

Nach Angaben von Vodafone steht „Pay by Bank” zunächst nur einem Teil der deutschen Kundschaft zur Verfügung. Details zur genauen Anzahl der Nutzer oder zu möglichen Einschränkungen der Zahlungsmethode wurden nicht genannt. Auch Angaben zur langfristigen Strategie oder zur geplanten Ausweitung der Funktion fehlen in der aktuell veröffentlichten Mitteilung zum Start.